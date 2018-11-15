Энергетики восстанавливают электроснабжение в 73 населенных пунктах Минской области

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в 73 населенных пунктах Минской области, неполадки возникли в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Произошло налипание мокрого снега на линии электропередачи в филиалах "Борисовские электрические сети" и "Минские электрические сети". К работам привлечена 21 бригада из 78 человек и 28 единиц техники.

"Продолжается восстановление электроснабжения в 73 населенных пунктах. Потребители первой категории и социально значимые объекты Минской области от электроснабжения не отключались", - отметили на предприятии.-0-