Энергичность молодежи помогает предприятиям развиваться - участница форума "Беларусь - это мы"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергичность молодежи помогает предприятиям развиваться. На этом сделала акцент участница Минского областного молодежного форума "Беларусь - это мы", который торжественно открылся сегодня в Центральном Доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Стартовал минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы" Цель форума - создание условий для повышения социальной и экономической активности молодежи, определение форм сотрудничества органов власти, формирование кадрового резерва.

"Способность привносить что-то новое, современное и инновационное всегда была отличительной чертой молодых граждан. Наша активность и целеустремленность в комбинации с опытом взрослых людей дают гарантированные результаты в работе. Главное, чтобы у нас была возможность для развития", - отметила молодой специалист КУП "Смолевичское ЖКХ" Карина Тимошенко.

По словам участницы форума, экскурсии и программы по секциям, которые предложены на мероприятии, способны показать, каких высот в своей работе могут достигать профессионалы и как молодой сотрудник может поспособствовать развитию своей организации или предприятия.

"Подобная площадка - возможность показать себя, обменяться мнениями, обсудить перспективы развития сферы, в которой мы работаем, а также будущее района и страны. Для нынешних руководителей ценно мнение молодежи, ведь ей строить будущее молодого и независимого государства. Сегодня многие из присутствующих включены в общественную и экономическую жизнь, многие состоялись как педагоги, врачи, специалисты-производственники, творческие личности. Но самое главное, что они - люди с активной гражданской и жизненной позицией", - отметила на открытии форума председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

В мероприятиях форума участвуют около 800 молодых жителей столичного региона. Цель организаторов - повышение социальной и экономической активности молодежи, поиск путей эффективных форм ее сотрудничества с органами власти, пополнение кадрового резерва.

Участники уже разделились для работы по секциям "Сельское хозяйство", "Экономика, промышленность, финансы", "Социальная сфера", "Строительство, транспорт, ЖКХ". Они в группах посещают крупнейшие градообразующие предприятия, учреждения столицы и центрального региона.

В завершение форума состоится открытый диалог с руководством Миноблисполкома во Дворце культуры им. М.Горького в Борисове, а также молодых специалистов ждет торжественный концерт с участием артистов белорусской эстрады.-0-

Фото Андрея Покумейко