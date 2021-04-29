Энергоэффективность экономики = эффективная страна

Как профессиональный конкурс в сфере энерго- и ресурсоэффективности делает Беларусь сильнее

Зеленая экономика, экологичность, возобновляемые источники энергии, снижение углеродоемкости – в последнее время эти темы стали очень популярными. На фоне кризиса весь мир заговорил об энергосбережении, энергоэффективности и снижении зависимости от ископаемых видов топлива. И Беларусь в этих вопросах не отстает: с начала года было принято несколько ключевых государственных программ, посвященных в том числе и решению этих вопросов. Прокомментировать основные положения документов, а также рассказать о перспективах их реализации мы попросили руководителя отдела общей энергетики БелТЭИ Андрея Молочко, председателя экспертного совета республиканского конкурса в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь".

– Андрей Федорович, в феврале была принята государственная программа по энергосбережению на ближайшую пятилетку. Поясните, что планируется делать? Какие мероприятия наиболее важны, по вашему мнению?

– Государственная программа "Энергосбережение" на 2021–2025 годы утверждена постановлением Совета Министров № 103 от 24 февраля 2021 года. Она разработана с учетом целей социально-экономического развития страны по снижению зависимости экономики от углеводородов и повышению энергоэффективности и направлена на повышение эффективности производственной сферы национальной экономики и укрепление энергетической безопасности. Она состоит из двух подпрограмм: "Повышение энергоэффективности", которая призвана обеспечить экономию ТЭР, и "Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ", призванная увеличить долю местных ТЭР, в том числе долю возобновляемых источников энергии в валовом потреблении ТЭР.

Соответственно, основными целями программы являются сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны, а также дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ.

Поставлена задача к 2026 году снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 7% к уровню 2020 года. Объем экономии ТЭР запланирован в размере 2,5–3,0 млн т у.т.; отношение объема производства (добычи) первичной энергии (без учета атомной энергии) к валовому потреблению – не менее 16,1%; увеличение к 2026 году отношения объема производства (добычи) первичной энергии из ВИЭ к валовому потреблению ТЭР – 7–8%.

Впервые в госпрограмме появилось отдельное и очень важное направление, посвященное внедрению тепловых насосов во всех отраслях экономики, в том числе на водозаборах и очистных сооружениях. Планируется построить 86 теплоисточников на местных видах топлива.

Как видим, задачи амбициозные, но вполне выполнимые. В ходе предыдущей пятилетки удалось получить экономию ТЭР в целом по республике в объеме около 4,1 млн т у.т. При этом основной объем экономии ТЭР получен за счет внедрения новых современных энергоэффективных технологий, процессов, оборудования и материалов, повышения эффективности действующих и строительства новых высокоэффективных энергоисточников, оптимизации схем теплоснабжения. По итогам пятилетия ожидается выполнение установленного Государственной программой на уровне 5 млн т у.т. задания по объему экономии ТЭР.

Дальнейшее повышение энергоэффективности будет обеспечиваться в первую очередь за счет осуществления дальнейшей модернизации и технического переоснащения производств с внедрением современных наукоемких, ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, в том числе повышения эффективности технологических процессов с углублением автоматизации и электрификации промышленного производства, активизации работы с населением по популяризации энергосбережения и рационального использования ТЭР в жилом секторе.

– Сейчас очень много внимания уделяется модернизации и техническому перевооружению энергетической отрасли, систем энергоснабжения промпредприятий. Какие направления можно назвать приоритетными? Какие крупные проекты уже идут, какие планируются?

– Основные направления связаны с трансформацией энергокомплекса и повышением электропотребления. В межотраслевом комплексе мероприятий прописано более 160 мероприятий по повышению электропотребления – на нужды как потребителей, так и технологические. Планируется увеличить электропотребление на 2,7 млрд кВт/часов. Все мероприятия определены постановлением Совета Министров № 169 от 1 марта 2016 года. Документ называется "Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции". Постановление по мере необходимости корректируется, перечень проектов увеличивается. К примеру, буквально в марте в документ вносились актуальные изменения.

Основные направления развития – уход от технологического пара и от импортируемого природного газа в сторону повышения электропотребления. Самые, наверное, крупные проекты касаются введения в эксплуатацию электрокотлов. Уже построено 916 МВт электрокотлов в белорусской системе. Планируется, что к 2022 году также будут введены 800 МВт энергоисточников на четырех крупнейших электростанциях: Новополоцкой ТЭЦ, Лукомльской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5 и Березовской ГРЭС.

– Весь мир переходит на электричество и возобновляемые источники энергии. Мы не отстаем?

– Нельзя сказать, что мы отстаем, особенно в части электрификации. Я уже рассказал про основные проекты. Что касается возобновляемых источников, в основном в Беларуси они используются для целей отопления и горячего водоснабжения. Если брать структуру использования ВИЭ в стране, то сейчас на их долю приходится 7,4% по предварительной статистике 2020 года. При этом практически 7% из этого объема – древесное топливо, используемое на котельных установках. А 0,4% – это остальные классические возобновляемые источники энергии на солнце и на ветре. До 2025 года планируется ввод в эксплуатацию дополнительно порядка 240 МВт источников на ВИЭ (солнце и ветер).

Сейчас уже реализуются достаточно крупные проекты – ветропарк Велешковичи в Витебской области и солнечная станция в Могилевской области. Не отстаем мы и от энергетического использования твердых коммунальных отходов. Сейчас идет проработка вопроса о строительстве крупного мусоросжигающего завода под Минском, чтобы утилизировать все те горы мусора, которые накопились и растут непосредственно под городом.

– Есть ли потенциал у ВИЭ и зеленой энергетики в целом в нашей стране?

– За последние годы проделана значительная работа по вовлечению в топливный баланс местных ТЭР, в том числе ВИЭ. В результате реализации проектов по внедрению энергоисточников на местных ТЭР, в том числе ВИЭ, доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР увеличилась в 2019 году на 2,3 процентного пункта к уровню 2015 года и составила 16,5%. На 1 сентября 2020 года суммарная установленная электрическая мощность установок ВИЭ составила 491 МВт, что более чем в 10 раз превышает этот же показатель шестилетней давности – 47 МВт (на 1 января 2014 года).

Как я уже говорил, пока основная доля возобновляемых источников приходится на древесное топливо. Расширение его использования связано с наименьшими объемами капиталовложений и небольшими сроками окупаемости в сравнении с другими видами ВИЭ. К 2025 году планируется нарастить мощности по производству топливной щепы до 2100 тыс. куб. метров в год.

Сейчас созданы благоприятные условия для увеличения производства электрической и тепловой энергии из ВИЭ, сформирована долгосрочная политика развития ВИЭ, учитывающая структуру и тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в 2021–2025 годах возобновляемая энергетика будет развиваться совместно с повышением энергоэффективности с акцентом на распространении технологий использования ВИЭ для собственных нужд в секторах "здания" и "промышленность", на транспорте и в сельском хозяйстве; интеграции ВИЭ в энергосистему за счет развития "умных" сетей; применения технологий аккумулирования электрической и тепловой энергии.

– В Беларуси декларируется быстрый переход с традиционного на электротранспорт. Это реально?

– Да, в принципе это все реально. Буквально пару недель назад была утверждена госпрограмма о развитии электротранспорта до 2025 года. Она также разделена на две основные подпрограммы – непосредственно транспорт и развитие инфраструктуры для того, чтобы заряжать это транспорт. Хочется отметить, что показатели поставлены достаточно амбициозные – к 2030 году планируется весь городской общественный транспорт в стране сделать полностью электрическим. И под эти цели будет развиваться и зарядная инфраструктура. А также собственное производство. В основном на базе отечественных предприятий МАЗ и Белкоммунмаш. Планируется внедрить не только электробусы, но и электрогрузовики и электромусоровозы белорусского производства. Заложен выпуск и легковых автомобилей (на базе завода БелДжи).

– Расскажите о цифровизации энергоотрасли и промышленного сектора: какие мероприятия для Республики Беларусь приоритетны и дадут наиболее быструю отдачу? Есть ли в стране финансовые ресурсы, кадры и, главное, стремление к этому?

– В начале апреля была утверждена стратегия цифровизации, цифровой трансформации электроэнергетической отрасли до 2025 года. Основной целью стратегии является повышение надежности, технологичности и экономичности функционирования отрасли. Цель будет решаться следующими ключевыми задачами – совершенствование механизмов отраслевого управления на платформе и кросс-платформе решений, цифровая трансформация путем внедрения современных ИТ-технологий с увеличением производительности труда и повышением качества продукции, а также расширением рынков сбыта.

Предусмотрено возмещение издержек на совершенствование внутренних и внешних бизнес-процессов организаций белорусской энергосистемы. Будут полностью автоматизированы такие процессы, как внешнеэкономическая деятельность, система менеджмента качества, процессы кадровой работы, формирование и передача отчетных данных. Всё будет исключительно в цифровой форме. Предусмотрены внедрение этих технологий в управление межгосударственными и интеграционными процессами и организация межгосударственного информационного обмена.

Также в стратегии заложено создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение безопасности и защиты данных при использовании ИТ-технологий.

Задачи будут решаться путем внедрения мероприятий по модернизации и развитию систем управления технологическими процессами. Запланирована модернизация и автоматизирование системы управления распределительными станциями, создание и модернизация систем контроля и учета энергоресурсов. Планируется практически полностью перейти на дистанционный съем показаний приборов учета. Также в стратегии заложена автоматизация основных бизнес-процессов и развитие информационных систем ведомственного документооборота с переходом обслуживания на безбумажные формы; создание, модернизация и развитие систем электронных услуг и платежей за потребленные услуги тепло- и электроснабжения. В программе четко определены объемы и источники финансирования. С учетом развития и высокой скорости изменений в этой сфере, планы будут актуализироваться в 2022–2024 годах.

– Какой у нашей страны потенциал в развитии энергоэффективности? Как далеко нам до зарубежных стран? На кого мы можем равняться?

– Уже сейчас энергоемкость ВВП Беларуси сопоставима с теми же показателями Канады и Финляндии. С учетом всех принятых программ, действующих жестких нормативов и предполагаемой модернизации, потенциал в повышении энергоэффективности у страны, действительно, большой, с хорошей перспективой.

Конкурс "Лидер энергоэффективности-2021" будет увлекательным: зампредседателя экспертного жюри о правилах, изменениях и перспективах

Стартовавший в марте 7-й республиканский конкурс в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021" постепенно набирает обороты. Пока идет прием заявок, и у предприятий еще есть время представить свои разработки на суд экспертного жюри. Для того чтобы было проще разобраться в том, что же ожидает участников конкурса в этом году, какие произошли изменения в конкурсной программе и требованиях к заявкам, мы поговорили с заместителем председателя экспертного совета конкурса Еленой Жученко.

– Елена Александровна, время не стоит на месте, и хотя конкурс относительно молодой, в сфере энергоэффективности произошло много перемен. Естественно, конкурс должен их учитывать. Расскажите, что поменялось в этом году, в каком направлении сейчас развивается конкурс?

– Да, действительно, изменения в сфере большие: и в мире, и в нашей стране. Именно поэтому в этом году в конкурс добавлена новая номинация, которая называется "Зеленые технологии и продукты". Сейчас в мире очень большой интерес к теме зеленой экономики и снижению ее углеродоемкости. Странами – членами ООН в 2015 году принято Парижское соглашения об изменении климата, которое регулирует меры по снижению выбросов парниковых газов и ставит своей целью удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C. Беларусь в этом вопросе тоже не отстает: страна подписала Парижское соглашение и всеми возможными экономически целесообразными способами достигает заявленного национально-определяемого вклада в сокращение выбросов парниковых газов. Соответственно, появление в конкурсе подобной номинации было закономерным и своевременным.

Хочу отметить, что конкурс развивается по всем заявленным направлениям: энергоэффективность, ресурсосбережение и экологичность. Все параметры очень взаимосвязаны между собой, все важны и востребованы.

– В прошлом году в конкурс была добавлена номинация "Цифровая трансформация, автоматизация, "умные" технологии". Как это направление развивается в различных секторах экономики? Какие перспективы у соответствующей номинации?

– Цифровая трансформация сейчас один из самых актуальных вопросов, одно из самых значимых направлений развития белорусской экономики. 2 февраля 2021 года Советом Министров Республики Беларусь утверждена государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021–2025 годы. Поэтому перспективы у номинации большие – уже на старте конкурсантами были предоставлены весьма интересные решения. В нынешнем году мы ждем увеличения заявок в эту номинацию, поскольку цифровая трансформация затрагивает практически все сферы народного хозяйства: решения и энергетические, и технологические, и решения умного города. Например, даже электронный рецепт, электронная карточка в поликлинике – это тоже цифровая трансформация.

– Расскажите подробнее о возможностях конкурса и его участников в связи с введением в эксплуатацию БелАЭС и необходимостью повышения использования электроэнергии.

– Увеличение использования электроэнергии – еще один насущный вопрос современной Беларуси. Особенно это актуально для строительной отрасли: новые жилые дома строятся зачастую с применением электроотопления и обеспечения горячего водоснабжения с использованием электроэнергии. Если еще несколько лет назад электродома возводились больше в порядке эксперимента, то сейчас застраиваются целые кварталы. В промышленности предприятия, особенно крупные, рассматривают у себя внедрение электрических технологий и многие уже перевели часть процессов на электроснабжение. Чуть хуже дела обстоят в сельской местности, на дачных участках и в коттеджных застройках – пока не везде хватает пропускной способности сетей для удовлетворения заявок всех потенциальных потребителей. Но предприятия электросетей сейчас активно работают в этом направлении, проводят мероприятия по усилению сетей, чтобы обеспечить всех желающих возможностью увеличить использование электрической энергии.

– Как изменились требования к участникам конкурса в этом году?

– Принципиально требования к участникам конкурса у нас не менялись. По ряду номинаций существуют критерии, которые обусловлены требованиями нормативной документации либо достигнутыми параметрами мировой передовой практики. На конкурс предлагается очень широкий спектр продуктов и очень широкий спектр технологий и решений, поэтому большинство заявок рассматривается коллегиально экспертным жюри. А вообще хочу заметить, что настолько разнообразные и интересные решения порой предлагаются, что по ним невозможно заранее выстроить какие-то четко определенные критерии.

– Изменился ли в этом году состав участников конкурса?

– Думаю, что и в этом году, как и в прошлые, состав участников частично изменится. Частично останутся постоянные – некоторых из них мы уже видим в заявках на участие. Прием на конкурс еще только начался, поэтому трудно сказать, сколько будет участников, сколько придет новых. Однако четко могу заверить, что конкурс в этом году будет увлекательным: уже получено около двадцати интересных заявок, в том числе предлагающих нетрадиционные, нестандартные технические решения. Кстати, и по новой нашей номинации – "Зеленые технологии и продукты" – тоже уже есть претенденты.

– Какую роль, на ваш взгляд, играют подобные конкурсы в экономике страны, меняют ли они что-то?

– Безусловно. Сразу оговорюсь, что в Беларуси очень жесткие законодательные требования к энергоэффективности. Поэтому у предприятий достаточно много наработок в этой сфере. И конкурс – как раз очень удобный способ эти наработки представить, поделиться опытом, посмотреть на достижения других. Ну и маркетингового эффекта тоже никто не отменял: гораздо проще предприятию участвовать в тендерах, расширять рынки сбыта и искать новых клиентов, имея на руках диплом победителя престижного конкурса.

Генеральный партнер конкурса: КУП "Брестжилстрой", директор Романюк Александр Иванович

КУП "Брестжилстрой" – ведущее предприятие в строительстве энергоэффективного жилья, лидер в Брестской области по объемам ввода общей площади жилых домов; реализует крупные строительные проекты в республике и за рубежом.

Структура предприятия обеспечивает замкнутый цикл строительства – от проектирования до сдачи готовых объектов "под ключ".

В ходе реконструкции завода в городе Бресте на предприятии построен практический новый завод КПД, оснащенный технологическими линиями немецкой фирмы EBAWE. Мощность завода крупнопанельного домостроения после реконструкции составила 150 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов в год. Сегодня он является одним из самых современных в Республике Беларусь.

Специализируясь на крупнопанельном домостроении, предприятие действует в отрасли более 50 лет.

Коллектив насчитывает более 2000 сотрудников, по уровню профессиональной подготовки персонал предприятия сохраняет ведущие позиции среди родственных компаний.

Сайт конкурса: https://www.energokonkurs.by/

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