Энергоисточники на местных ТЭР мощностью 150 МВт введут в Минской области в новой пятилетке

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2021-2026 годах продолжится строительство новых энергоисточников на местных видах топлива - ожидается, что их суммарная мощность составит порядка 150 МВт. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Дмитрий Кулак.

В Беларуси на каждые пять лет, начиная с 1996 года, разрабатывалась и реализовывалась республиканская программа энергосбережения. Сейчас завершается действие Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы. Она предусматривает достичь по Минской области экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в объеме 540 тыс. т условного топлива. Одновременно доля местных ТЭР в котельно-печном топливе должна достичь 26,9%, в том числе доля возобновляемых источников энергии - 21,1%.

Реализация мероприятий госпрограммы в Минской области с 2016 года по сентябрь 2020-го позволила даже перевыполнить задачу: экономия ТЭР составила 573,1 тыс. т условного топлива. "Доля местных видов топлива выросла до 27%. То есть практически каждая третья гигакалория в Минской области вырабатывается с использованием местных видов топлива, - рассказал Дмитрий Кулак. - Недавно введена новая котельная на фрезерном торфе мощностью 12 МВт в Столбцах, завершается строительство котельной в Боровлянах с проектной мощностью 21 МВт (на древесной щепе) - ожидаем ввод в этом году. В целом, за пятилетку построен 21 энергоисточник суммарной мощностью на местных ТЭР 98,2 МВт. И в ближайшей пятилетке у нас таких еще будет вводиться порядка 20 объектов суммарно на 150 МВт. На отдельных идут строительные работы, на отдельных - подготовительный этап, разработка документации. Приоритет такой - дальше это направление будет развиваться".

В Минской области есть районы, где доля использования местных видов топлива уже достигает 90% и более. Так, в Березинском районе - 94,8%, Стародорожском - 97,2%.

Надо понимать, что при температуре наружного воздуха около 13-15 градусов мороза и при стабильном ее снижении уже необходимо подключать работу газовых котлов. Например, котельная в Столбцах имеет общую мощность 24 МВт, из них 12 МВт - на фрезерном торфе, 12 МВт - с использованием газа. "Как показывает практика, наиболее оптимально строить котельные в этих температурных диапазонах", - добавил Дмитрий Кулак.

Также он подчеркнул важный нюанс: средняя себестоимость гигакалории на природном газе - Br106, на древесной щепе - Br90, а на фрезерном торфе - Br116. Но в первом случае себестоимость топлива в указанной сумме составляет около 60%, и эти деньги государство уплачивает в валюте за границу. А себестоимость топлива при выработке энергии на торфе - около 30-40%. И эти деньги остаются в республике: поступают на торфопредприятия, которые обновляют свое оборудование, развиваются, выплачивают людям зарплату. "Вот в чем еще преимущество использования местных видов топлива", - заключил Дмитрий Кулак.-0-