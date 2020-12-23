"Энергокомплект" подарил Богушевскому дому-интернату сертификат на Br25 тыс.

23 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Производственное объединение "Энергокомплект" во время акции "Наши дети" подарило Богушевскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития сертификат на Br25 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

В этом году щедрый подарок преподнесли Богушевскому дому-интернату почетные гости. "На праздник к мальчикам и девочкам приехали представители областной власти, бизнеса, общественных организаций. От комитета по труду, занятости и соцзащите мы вручили директору дома-интерната сертификат на Br1,5 тыс. А сотрудники производственного объединения "Энергокомплект" подарили сертификат на Br25 тыс. На эти средства планируют полностью обновить оборудование пищеблока", - рассказала Вера Астапенко.

Для 250 детей-инвалидов, круглосуточно проживающих в доме-интернате, питание очень важно. Необходимость в обновлении пищеблока назрела давно, и вот теперь благодаря такой значительной финансовой поддержке это станет возможным. Здесь появятся новые посудомоечная машина, холодильные установки, стеллажи и высокотехнологичные машины, позволяющие готовить блюда по любому запросу.

Кроме денежного подарка, представители одного из крупнейших витебских предприятий привезли анимационную программу. Впервые на праздничной сцене дома-интерната встретились два Деда Мороза и Снегурочки. Виновники торжества не остались в долгу - провели для гостей красочный, наполненный творческими номерами концерт. Гости были впечатлены талантами воспитанников дома-интерната.-0-