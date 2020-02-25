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25 февраля 2020, 10:36

Энергосистема Принеманья: от лошадиных сил до мирного атома

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Хрустальный звон

Приходя с работы, мы по обыкновению включаем свет у себя в квартире или доме, привычно щелкаем пультом телевизора или кнопкой питания персонального компьютера. И, согласитесь, совсем не задумываемся, благодаря кому так спокойно и удобно можем пользоваться благами современной цивилизации. А ведь за этим комфортом стоит неустанный труд людей в самой технологичной и современной отрасли белорусской экономики – в энергетической.

Важной составляющей современного энергетического комплекса Республики Беларусь является Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Гродноэнерго" . Девиз работы его сотрудников: "Сделаем жизнь светлее и теплее!".

Генеральный директор предприятия Владимир Владимирович Шатерник с гордостью отмечает: "РУП «Гродноэнерго» сегодня – одно из крупнейших производственных предприятий области, единый динамично развивающийся технологический комплекс по производству, передаче и распределению энергии. Достигнутые результаты стали возможными благодаря напряженному и самоотверженному труду нескольких поколений энергетиков Принеманского края".

Листая страницы истории

Энергетика Принеманья прошла сложный путь технического развития – от энергопоездов, мощность которых измерялась в лошадиных силах, до современных парогазовых установок, разветвленной сети линий электропередачи напряжением до 330 кВ. В период первой мировой и гражданской войн энергетика области, как и всей Беларуси, находилась в полном упадке. Возрождение началось с реализации плана ГОЭЛРО, в котором в первую очередь обращалось внимание на строительство небольших электростанций.

Достигнутые успехи перечеркнула Великая Отечественная война, электроэнергетическая база области была практически уничтожена. В 1944 году началось восстановление энергетического хозяйства, и в течение нескольких лет в Гродненской области восстановили и построили новые энергетические объекты.

В 1954-м в Гродно было организовано областное энерго-управление, на баланс которого переданы 11 мелких электростанций, а также районные электрические сети. Это был первый шаг к централизации управления электрификацией. К 1959 году пять электростанций и два энергопоезда, действовавшие в Гродненской области, объединили линиями электропередачи. К единой энергосети 35 кВ подключили все районные центры Принеманья. Точкой отсчета летописи Гродненской энергосистемы является 7 ноября 1959 года – день, когда начала свою работу диспетчерская служба.

С образованием областной энергосистемы темпы энергетического строительства в ней возросли. Строились новые подстанции, транзитные и распределительные электросети. В 1960-х ежегодно вводилось в работу по 5–6 подстанций 35–10 кВ . В следующее десятилетие по уровню достигнутых показателей во Всесоюзном общественном смотре эффективности использования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов коллектив РЭУ "Гродноэнерго" четыре раза занимал призовые места и награждался почетными грамотами Минэнерго СССР, Белглавэнерго и ЦК отраслевого профсоюза.

На пути к мирному атому

На смену первопроходцам пришло новое поколение энергетиков. Молодые руководители начали успешно внедрять современные технологии при производстве энергии, строительстве тепловых и электрических сетей, использовать нетрадиционную энергетику, новейшее электрооборудование, информационные технологии. С 24 июля 2002 года и до сегодняшнего дня руководит "Гродноэнерго" Владимир Владимирович Шатерник. Он так характеризует нынешние задачи областных энергетиков: "Нам выпала большая честь поднять энергетику Принеманья на новые вершины технического прогресса Начало XXI века стало временем активного созидания и новаторства, реализации крупных инвестиционных проектов и внедрения прорывных технологий на всех стадиях энергетического процесса".

Самый значимый проект последних лет на территории Гродненской области – сооружение первой в Республике Беларусь атомной электростанции. Гродненскими энергетиками выполнен ряд задач по обеспечению электроэнергией объектов, связанных со строительством будущей АЭС, в том числе для надежного электроснабжения поселка энергостроителей в Островецком районе.

Для бесперебойного функционирования АЭС и в целом энергосистемы, обеспечения устойчивой параллельной работы электростанций и областных энергосистем был подготовлен инвестиционный проект "Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой" с привлечением кредита Экспортно-импортного банка Китая. С учетом места расположения АЭС и основных объемов сетевого строительства постановлением Совета Министров Республики Беларусь заказчиком проекта было определено РУП "Гродноэнерго". Проект реализовывался на территориях трех областей – Гродненской, Минской и Витебской и 29 районов республики. 22 ноября 2018 года завершены работы и введены в эксплуатацию все 23 пусковых комплекса.

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В состав РУП "Гродноэнерго" входит филиал "Учебный центр", который имеет хорошую материально-техническую и учебно-методическую базы, учебно-тренировочный полигон, позволяющие проводить обучение работников предприятия более чем по 80 направлениям. Также в филиале осуществляется психологическое и психофизиологическое сопровождение персонала в интересах развития профессионально важных качеств, формирования надежности и эффективности производственной деятельности.

На принципах партнерства

Предприятие выстраивает взаимовыгодные отношения со многими странами мира для внедрения у себя в производстве современного и качественного оборудования, развития технологий, привлечения инвестиций, финансирования проектов и обмена передовым опытом. Международная деятельность строится на принципах равного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с учетом общегосударственных интересов Республики Беларусь. Репутация РУП "Гродноэнерго" как надежного и профессионального партнера была не раз подтверждена на международном уровне.

Реализация ряда знаковых проектов: "Строительство ветроустановки 1,5 МВт в н.п. Грабники", "Строительство ветроэнергетического парка в районе н.п. Грабники Новогрудского района", "Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой" подтвердила успешность сотрудничества белорусских энергетиков с Китайской Народной Республикой. Не менее эффективной была совместная работа гродненских энергетиков с индийской компанией ВНЕL по реализации проекта "Реконструкция Гродненской ТЭЦ-2 с установкой ГТУ". Специалисты чешской компании МАВЕЛ выполнили шеф-монтаж, шеф-наладку оборудования Гродненской ГЭС на реке Неман, а также пусконаладочные работы и обучение персонала для эксплуатации построенной станции.

На Гродненской ТЭЦ-2 введен реконструированный по совместному с Уральским турбинным заводом (Россия) проекту турбоагрегат ПТ-60-130/13 с заменой вспомогательного оборудования и генератора, что позволило улучшить экономичность и надежность эксплуатации турбины, обеспечить увеличение мощности с 60 до 70 мегаватт. На постоянной основе в целях развития сотрудничества в энергетической сфере проходят рабочие встречи с энергетиками Республики Польша.

Автоматизация тепловых и распределительных сетей

В гродненской энергосистеме все основные энергоисточники оборудованы информационными технологическими системами, обрабатывающими и предоставляющими информацию о работе основного оборудования.

Для управления тепловыми сетями городов Гродно и Лида внедрена АСДУ, обеспечивающая сбор и предоставление данных о состоянии сети и теплоносителя, автоматического и дистанционного управления оборудованием насосных станций и павильонов, контроля состояния ПИ-труб. В тепловых сетях внедрена информационно-графическая система "Теплограф", дающая широкие возможности для повышения надежности и экономичности работы теплосетей. Используется автоматизированная система сбора данных с приборов учета тепловой энергии и контроля работоспособности регуляторов абонентов Гродненских и Лидских тепловых сетей.

В основной питающей сети телемеханизированы подстанции 35–330 кВ. Для автоматизации распределительной сети на базе филиала "Предприятие средств диспетчерского и технологического управления" разработаны и изготовлены средства автоматизации: индикаторы короткого замыкания, шкафы телемеханики ТМ-12, шкафы телемеханики ТМ-ЗТП, щиты диспетчерские активные.

В 2019 году в Островце введена в строй цифровая подстанция 110 кВ "Юбилейная" (филиал "Ошмянские электрические сети") – первая подстанция такого типа в Республике Беларусь.

РУП "Гродноэнерго" трижды (в 2017, 2018 и 2019 годах) становилось победителем Республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь".

С заботой о человеке труда

Успехи и достижения РУП "Гродноэнерго" напрямую связаны с обеспечением высокого качества труда ее работников. Забота об их здоровье, быте и условиях отдыха – одно из приоритетных направлений деятельности руководства предприятия и областной организации отраслевого профсоюзного комитета.

Социальную базу предприятия достойно представляют цех общественного питания Гродненской ТЭЦ-2, участок общественного питания Лидских тепловых сетей, восемь общежитий, медицинская служба Гродненских электрических сетей и здравпункты филиалов. В филиале "Санаторий "Энергетик" оздоравливаются энергетики, жители Беларуси и зарубежных стран. Здесь используются новейшие медицинские разработки и современное оборудование. Врачи проводят точную диагностику и лечение заболеваний костно-мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

В сфере постоянного внимания находятся развитие и поддержка творчества и талантов своих сотрудников. На Гродненщине и далеко за пределами нашей республики хорошо известен высокий уровень исполнительского искусства заслуженного любительского коллектива "Бліскавіца" Гродненских электрических сетей, заслуженного любительского ансамбля "Талака" Лидских электрических сетей, ансамбля песни и танца "Колорит" Волковысских электрических сетей. В яркую палитру самодеятельного творчества входит хоровой коллектив неработающих пенсионеров – "Весялуха энергетычная".

Уверенный взгляд в будущее

На предприятии "Гродно-энерго" все – от директора до рядового сотрудника – осознают, что для динамичного развития Принеманского региона необходимо опережающее развитие энергетической отрасли. В этих целях разработаны программы модернизации оборудования энергоисточников и сетей предприятия и начаты работы по их реализации, выполнение которых обеспечит энергией новых потребителей и позволит перейти на качественный уровень энергетического производства в целом по области.

"С каждым годом развивается наша страна и Гродненская область. На нас, энергетиков, возлагается большая ответственность, ведь от результатов нашего труда зависят многие отрасли промышленного производства и благополучие людей. РУП "Гродноэнерго" всегда готово выполнить свою основную задачу – обеспечить надежное и эффективное энергоснабжение народного хозяйства и населения Гродненской области",– отмечает Владимир Владимирович Шатерник.

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В состав РУП "Гродноэнерго" входит с 2005 года филиал "Агрофирма "Старый Дворец". По итогам ежегодной работы, начиная с 2010 года, агрофирма занимает лидирующее положение среди сельскохозяйственных филиалов Облэнерго ГПО "Белэнерго", является одним из лучших хозяйств Берестовицкого района.

Александр КАЗАНКОВ

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