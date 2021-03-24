Энергосистема Витебской области готова к весеннему половодью - "Витебскэнерго"

24 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Витебской области готовы к весеннему половодью в регионе, подготовительные работы начались еще в январе. Такая информация размещена в Telegram-канале РУП "Витебскэнерго", сообщает БЕЛТА.

"Витебскэнерго" разработан комплекс мероприятий, усилен контроль за состоянием электросетевых объектов в зоне подтопления, организовано взаимодействие с местными органами власти и подразделениями МЧС. "Перед началом весеннего паводка в филиалах был составлен перечень объектов электросетевого хозяйства, которые находятся в зоне возможного подтопления. За ними будет осуществляться особый контроль энергетиков. Выполнены осмотры и ведется наблюдение за переходами воздушных и кабельных линий электропередачи через водные объекты. В необходимых случаях укреплены откосы грунтовых сооружений и берегов в местах возможного размывания и подтапливания электрооборудования, расположенного на пойменных участках. Подготовлены к работе системы отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий трансформаторных подстанций, кабельных каналов, колодцев. Также проведена проверка подземных емкостей аварийного сброса масла из маслосистем трансформаторов на предмет отсутствия в них воды. Особое внимание уделено гидротехническим объектам и сооружениям. На них спланированы и проводятся дополнительные подготовительные мероприятия", - отметили на предприятии.

Энергетики северного региона страны укомплектованы необходимыми инструментами и средствами, проводились тренировки персонала. Также проверили готовность спецтехники и передвижных резервных источников снабжения электроэнергией. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию: контролируют уровень воды в реках и грунтовых вод, следят за состоянием фундаментов зданий при оттаивании грунта, проводят регулярные осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи.-0-