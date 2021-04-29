Энтомологи Бреста прогнозируют массовый вылет мошек в середине мая

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Массовый вылет кровососущих мошек ожидается в окрестностях Бреста во второй - третьей декаде мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Местами массового выплода мошкары являются крупные и средние реки, мелиоративные каналы, реки и ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот. В окрестностях Бреста к такой территории относится Западный Буг. "Наблюдения за развитием водных фаз мошек в этом году показывают, что из-за прохладной погоды в апреле численность и сроки их вылета будут сдвинуты на более позднее время", - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. При теплой погоде массовый вылет мошек прогнозируется во второй - третьей декаде мая.

Специалисты предупреждают, что после выплода мошки разлетаются на большие расстояния. Вред, наносимый этими насекомыми организму человека и животных, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. Кроме того, мошки являются переносчиками возбудителей арбовирусных лихорадок, а при массовых нападениях на крупный рогатый скот могут вызвать тяжелое токсико-аллергическое заболевание и даже гибель животных.

Пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко падает. Нападают они только на открытом воздухе, в светлое время суток и в сухую погоду. "Слюна мошек ядовита и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления. Особое внимание следует уделять укусам мошками голеней и щиколоток. В этих местах отек может не сходить несколько недель, что может стать причиной нарушения кровообращения в этой области и спровоцировать возникновение болезней сосудов. Чтобы избежать аллергии, после укуса лучше принять антигистаминный препарат", - подчеркнули в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Чтобы уберечь себя от укусов, специалисты рекомендуют использовать любые средства защиты, отпугивающие насекомых, и носить закрытую одежду. В случае возникновения общей аллергической реакции стоит обратиться к врачу.-0-