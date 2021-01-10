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10 января 2021, 12:08

Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает

Фото из архива
Фото из архива

Рождественский гусь (или утка) стали уже традиционными на столе многих жителей Могилевщины благодаря энтузиастам племенного дела - Олегу и Марине Павловым. "Мини-птицефабрика" находится в деревне Малинник недалеко от областного центра.

Экзюпери о Павловых

Олег и Марина - по отчеству оба Александровичи, что для семейной пары редкое, на наш взгляд, совпадение. Познакомились уже взрослыми состоявшимися людьми. И если слова Антуана де Сент-Экзюпери рассматривать в профессиональной плоскости буквально: "Любить - это не значит смотреть друг на друга, любить - это значит смотреть в одном направлении", - все прямо-таки про них - классический случай. Их объединила любовь к домашним птицам, желание и умение зарабатывать на таком необычном увлечении, как племенное дело, приносящее одновременно и радость, и прибыль.

До поры до времени Павловы были стопроцентными горожанами. У Олега даже бабушки не было в деревне - все родные жили в городе. Он и не знает, откуда у него, не последнего специалиста в строительной отрасли, появилась мысль заняться племенным разведением гусей, уток и кур. А вот Марина с ностальгией вспоминает Конаховку Климовичского района и бабушку Зинаиду Васильевну, к которой приезжала девочкой. Видимо, и профессию ветеринара выбрала не случайно...

Глава семьи - "вечный двигатель" семейного дела и, как он иногда себя называет, "председатель колхоза", - вот-вот должен подъехать. Пока Олега не было, его половинка - дипломированный Айболит и по совместительству "пресс-секретарь" их небольшой семейной команды - расставила акценты: "Все это - детище мужа. И покупка дома в деревне, и идея разведения племенной домашней птицы, и обустройство подворья, склада. Олег ведь у меня мастеровой, при этом профессионал. А еще очень умный, способный разглядеть то, что нужно людям. Я во всем его поддерживаю и помогаю как могу".

Возраст товара - "цыплячий"

Павловы реализуют пернатых исключительно в "цыплячьем" возрасте.

"Продаем преимущественно маленьких, - определяет статус товара Марина Александровна, осматривая гогочущее, крякающее и кудахтающее племя. - В числе фаворитов - линдовские гуси, которые в 5-6 месяцев весят до восьми килограммов, а также утки - башкирские цветная и белогрудая, голубой фаворит, агидель. И, конечно же, домашние куры".

Первоначально предприимчивый глава семейства покупал пернатый молодняк на птицефабриках, подращивал, а потом продавал. Затем подумал: "А не завести ли собственные племенные стада гусей, уток и кур?" Разработал план. Закупил яйцо племенной птицы в Башкирии на Благоварском племптицезаводе и поставил дело, что называется, на поток.

Теперь молодняк вылупляется из яиц чистокровной домашней птицы, но уже белорусской прописки. И если процессы "романтики" пернатых и кладки яиц происходят в птичниках Малинника, то яйца высиживаются в инкубаторах дома в Могилеве. Оттуда новорожденных спецтранспортом доставляют на деревенское подворье для выращивания. А когда подрастут, отправляются в новые "приемные семьи" (то есть их продают людям), где к Рождеству они успевают набрать и форму, и максимум живого веса.

Сейчас в хозяйстве около 100 гусей и более 400 уток, стадо кур. Самым многочисленным поголовье семейной "мини-фабрики" бывает, конечно, весной, когда в день появляются до 500-600 птенцов.

Например, результатом одного из самых успешных сезонов, по сведениям дотошных статистов - в сентябре 2019 года, стало рождение более 10 тыс. утят, 2 тыс. гусят и 5 тыс. цыплят кур. Сами хозяева подсчетами особо не заморачиваются: главное - заботливый уход и полноценное по возрасту и статусу питание.

Сегодня при сравнительно небольших стадах птичника (а весна не за горами) за обедом съедается 150 кг кормов, приготовлением которых занимается, как правило, глава семьи. В рацион входят кукуруза, овес, пшеница, ячмень, соя, мел, мясо-костная и рыбная мука и премиксы. Чтобы птица неслась и хорошо росла, нужен сбалансированный корм, поэтому меню составляет компьютер.

Когда сбываются мечты

На чем держится оптимизм пары горожан? "На том, что это любимое дело, к тому же приносящее достаток семье - как же без этого!" - отвечает Олег Александрович.

Семья у пары немаленькая: на двоих - трое детей. Старший Егор - студент Витебского мединститута, второклассница Диана и трехлетний, названный, надо полагать, в честь обеих дедушек, Александр, уже начал привыкать к детскому саду. Егор помогает справляться с хозяйственными делами дистанционно - все больше хорошими отметками. Успешная учеба - главная задача и Дианы, которая в свободное от уроков время вместе с родителями ухаживает за пернатыми, с особенным удовольствием - за маленькими. Самый младший Сашка не меньше сестры любит бывать в Малиннике.

Олегу и Марине Павловым помогают их обе мамы: Галина Владимировна, например, почти "прописалась" в усадьбе, куда по очереди с сыном и невесткой приезжает досматривать птичьи стада, вторая бабушка - Людмила Яковлевна - больше занята воспитанием внуков.

У наших героев на Могилевщине уже появился ряд последователей. На личных подворьях Шклова, Хотимска, Мстиславля стали выращивать уток, некоторые - гусей. Такой вот заразительный пример семейной "птицефабрики" Павловых, доказавших, что реальные мечты сбываются. Просто над этим нужно много работать. И, чаще всего, не один год, а всю жизнь.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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