Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области контролируемая и спокойная - Заяц

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области контролируемая и спокойная. Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц сегодня во время посещения областной детской больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация контролируемая и спокойная, но это не значит, что жители могут ослабить внимание к своему здоровью и здоровью близких и окружающих. Сейчас в Могилеве и области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Но мы должны быть готовы. Вирус не имеет границ, не выбирает страны или города, - подчеркнул Леонид Заяц. - Медперсонал наших учреждений здравоохранения проинструктирован. От жителей требуется неукоснительное соблюдение личной гигиены, не посещать места массового скопления людей, отказаться на время от развлечений. И если вдруг появятся признаки заболеваний - уйти на самоизоляцию и обратиться к врачу, чтобы не ставить под угрозу здоровье других людей".

Председатель Могилевского облисполкома подчеркнул, что в учреждениях здравоохранения региона есть все необходимое. "Все больницы укомплектованы медикаментами и необходимым оборудованием. Потому что мы должны не только оказать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь тому, кто в ней нуждается, но и обеспечить полную защиту врачей и медсестер, которые могут оказаться на передовой", - сказал он.

На примере Могилевской детской областной больницы Леонид Заяц ознакомился с мерами профилактики и готовности учреждения. Первым важным моментом в организации работы стало разведение потоков пациентов.

"Мы разделили пациентов на тех, кто с температурой, и тех, кто без нее. А поток детей с температурой делится еще на два: отдельно проходят первые обследования дети с признаками инфекционных заболеваний и без них. Мы постарались их максимально изолировать друг от друга, - рассказал главврач больницы Игорь Каско. - У нас есть все необходимое оборудование, в достаточной мере имеются дезинфицирующие средства. В больнице постоянно обрабатываются места, которых чаще всего касаются, - дверные ручки, выключатели, кнопки в лифтах". В больнице введено в эксплуатацию еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. При необходимости есть возможность увеличить количество коек в интенсивной терапии.

"Со своей стороны мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы не допустить появления инфекции в Могилевской области. Хочется обратиться к жителям нашего региона и всей республики и еще раз попросить их быть внимательными и не пренебрегать своим здоровьем. Это как раз тот случай, где положительного результата можно добиться только совместными усилиями", - подчеркнул Игорь Каско.

В многопрофильном детском стационаре на 600 коек сегодня работают 14 специализированных отделений, филиал "Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с нарушением ЦНС и опорно-двигательного аппарата", консультативная поликлиника. Ежегодно в Могилевской областной детской больнице получают стационарное лечение более 20 тыс. детей и подростков, свыше 60 тыс. детей оказывается консультативная помощь, выполняется около 6 тыс. оперативных вмешательств.-0-

Фото Олега Фойницкого