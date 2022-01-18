Епископ: граждане не должны быть безразличными при обсуждении проекта Конституции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане не должны быть безразличными при обсуждении проекта Конституции, заявил журналистам епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии во время заседания консультативного межконфессионального совета при уполномоченном по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

"С точки зрения Белорусской православной церкви, ее основные предложения по изменению Конституции относятся к духовно-нравственному воспитанию и соблюдению главных христианских, семейных ценностей, традиционных для белорусского народа на основании традиционной белорусской культуры. Вот это основные предложения, которые белорусская церковь инициировала для внесения в Конституцию. И часть из них уже поддержана", - сказал епископ Амвросий.

По его словам, белорусам предоставлена уникальная возможность включиться в процесс обновления Конституции и нельзя ее упустить. "Это важно, потому что это Основной закон нашей страны, по которому мы будем все жить. Мы же граждане Республики Беларусь, поэтому важно, чтобы мы принимали участие в его обсуждении, изменении. Если у нас есть такая возможность принять участие в формировании Основного закона нашей страны, почему же нам быть безразличными?", - отметил епископ.

Как ожидается, сегодня во время заседания консультативного межконфессионального совета при уполномоченном по делам религий и национальностей будут рассмотрены вопросы о проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при проведении богослужений в период пандемии COVID -19, об организации контроля за пожарной безопасностью культовых зданий религиозных организаций, анализе причин и условий неисполнения противопожарных требований, недопущении чрезвычайных ситуаций, а также о рекомендациях по итогам работы круглого стола "Чистота слова - чистота души", организованного Советом Республики.-0-