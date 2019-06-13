Эпизод операции "Багратион" реконструируют на фестивале в Светлогорском районе

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Военно-исторический фестиваль проведут в Светлогорском районе 23 июня у мемориального знака в честь операции "Багратион", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома.

Дата проведения выбрана неслучайно: ровно 75 лет назад 23 июня 1944 года началась военная операция советских войск "Багратион", которая завершилась освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На фестивале воссоздадут один из эпизодов крупномасштабной наступательной операции Великой Отечественной войны. В реконструкции примут участие представители нескольких военно-исторических клубов из разных точек страны. В исторической постановке боевых событий задействуют порядка 100 человек, в ней будут использовать военную технику, а также пиротехнические светошумовые эффекты.

Яркой частью фестиваля обещает стать и автомотопробег, который организует РОО "Белая Русь".

Кроме того, в программе - концерт, митинг памяти с возложением цветов, тематические зоны с мастер-классами от ремесленников. Будут работать торговые ряды, откроются выставки-дегустации продукции и другие локации.

К месту проведения и обратно гости смогут добраться в том числе на специально организованном автобусном маршруте из Светлогорска.

Мероприятия, посвященные наступательной операции "Багратион", в районе проводились и ранее, однако в формате фестиваля впервые. Его организатором выступает Светлогорский райисполком при поддержке военно-исторических клубов. Фестиваль нацелен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и операции "Багратион", патриотическое воспитание детей и молодежи.-0-