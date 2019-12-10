ЕС вложит более 5 млн евро в развитие пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица"

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе реализуются два проекта международной технической помощи. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Гродненской региональной таможни Александр Таберко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно на встрече белорусской и польской сторон обсуждалась реализация проектов международной технической помощи. Ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

Свыше 4 млн евро составит вклад Евросоюза в проект строительства рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска "Берестовица".

"Проект предполагает возведение стационарного инспекционно-досмотрового комплекса с соответствующим оборудованием и здания, в котором будет работать персонал. Кроме того, предусмотрена подготовка специалистов для работы с современным оборудованием. ИДК позволит в разы сократить время оформления грузовых автомобилей, ускорив досмотр перемещаемых грузов", - рассказал Александр Таберко. Также в пункте пропуска "Берестовица" усовершенствуют дорожное покрытие, установят дизель-генератор для бесперебойной работы комплекса.

Белорусская сторона подготовила необходимую проектно-сметную документацию. Вскоре она будет передана на экспертизу.

Более 1 млн евро ЕС направляет на реализацию проекта "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица".

"Этот проект позволит ускорить оформление в пунктах пропуска как физических лиц, так и грузовых автомобилей, обеспечит безопасность передачи информации", - рассказал Александр Таберко. Часть необходимого оборудования - компьютеры, множительная техника и спецоборудование - уже приобретена.

Проекты реализуются по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" 2014-2020 Европейского инструмента соседства Гродненской региональной таможней совместно с Государственным таможенным комитетом Беларуси и Подляским воеводством Польши.-0-