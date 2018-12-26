Еще 30 общежитий Минска передадут на баланс города в начале 2019 года

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на баланс города в начале следующего года должны перейти еще 30 общежитий, преимущественно относящихся к промышленным предприятиям. Подробности прозвучали в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

На баланс города переведены уже 13 общежитий, в 6 из них в этом году сделали ремонт (обновили фасад, поменяли окна, реконструировали теплоузлы и места общественного пользования). На очереди еще 30, в основном те, что находятся на балансе промышленных предприятий Партизанского района - их передача планируется в течение месяца.

"Необходимо, чтобы был соблюден минимальный перечень условий: соответственно по коробке зданий оформлена земля, водо- и теплосети за пределами коробки должны быть переданы на баланс соответствующих обслуживающих организаций", - сказал заместитель директора КУП "Минские городские общежития" Виталий Быховцов.

Средства на текущий ремонт зданий выделяются из бюджета, в этом году общая сумма составила около Br400 тыс. В городе уже разработан комплекс мероприятий по улучшению условий проживания в столичных общежитиях на 2019 год.

Решение о создании КУП "Минские городские общежития" для обслуживания и эксплуатации общежитий города принято в 2017 году. Предприятие работает по принципу службы заказчика. Заключить договоры на обслуживание с ним могут все столичные общежития, за исключением общежитий учреждений образования и здравоохранения. Утверждена инструкция о порядке определения оплаты за пользование помещениями.-0-