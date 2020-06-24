Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этой неделе еще часть учреждений здравоохранения Минска, Минской и Гомельской областей начинает работу в обычном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Минске 1-я больница поэтапно возобновляет работу в обычном режиме. Здесь уже прекратили принимать пациентов с COVID-19, проводится поэтапная дезобработка силами специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. В то время, когда здесь будут проводить санитарную обработку по типу заключительной дезинфекции, у врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медработников появится возможность немного отдохнуть.

Ранее в Минске возобновили деятельность в обычном режиме онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи и городская гинекологическая больница.

Чтобы обеспечить доступность и качество медпомощи пациентам с учетом складывающей эпидситуации, Минская областная детская клиническая больница с 15 июня возобновила работу оториноларингологических, а с 22 июня - стоматологических отделений для детей и взрослых. Планируется, что с 1 июля будет совершена поэтапная дезобработка и вернутся к обычному режиму специалисты хирургического детского отделения, в том числе урологического профиля, педиатрических отделений. С начала июля, как ожидается, перейдут на обычный режим детские неврологическое и офтальмологическое отделения, а также отделение микрохирургии глаза для взрослых.

В Столбцовской центральной районной больнице до 23 июня была проведена санобработка части помещений, которые ранее были перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Вернулись к обычной работе специалисты терапевтического отделения и дневного стационара поликлиники. Оказывают помощь пациентам и специалисты реанимационного отделения.

Возвращаются к обычной работе и сотрудники Клецкой центральной районной больницы. Несколько отделений проходят дезобработку. С 29 июня на штатный режим перейдут специалисты нескольких отделений Копыльской центральной районной больницы.

Поэтапно снижается заболеваемость в Гомеле. Весной в связи с эпидемической обстановкой в инфекционный госпиталь был перепрофилирован Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер. В эти дни учреждение проходит санобработку и с 25 июня возобновит плановую госпитализацию пациентов для оказания дерматовенерологической помощи.

Кроме того, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Витебской области центральные районные больницы Верхнедвинского, Городокского и Ушачского районов уже провели полную санитарную обработку и вернулись к оказанию профильной медицинской помощи. Ранее в Витебске возобновили обычную деятельность клинический онкодиспансер, областная клиническая больница, областной клинический специализированный центр, областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии, а также Докшицкая центральная районная больница.

С 22 июня работает областной центр медицинской реабилитации на базе Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево". Весной этот центр был определен для проживания контактных лиц первого уровня из оршанского региона, а чуть позже в госпитале проводилось лечение пациентов с пневмониями. Уменьшение количества таких пациентов, нуждающихся в стационарных условиях, позволило планомерно вернуться к оказанию профильной медицинской помощи. Поэтому госпиталь постепенно начинает набирать для медреабилитации пациентов ортопедотравматологического, неврологического, онкологического профилей, а также продолжает работать с теми, кто перенес пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19.

С 15 июня возобновил обычную работу и Витебский областной детский реабилитационный оздоровительный центр "Ветразь".-0-