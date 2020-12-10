Еще два "звуковых светофора" появились в Минске

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звуковые устройства установили на двух светофорах в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь идет о светофорных объектах "Асаналиева - Серова" и "Руссиянова - Никифорова". Звуковые устройства информируют инвалидов по зрению о разрешающем сигнале светофоров.
В ГАИ отметили, что практика установки "звуковых светофоров" уже давно налажена в столице. Сигнал также привлечет внимание несовершеннолетних участников дорожного движения, напомнив им о необходимости быть внимательными и пересекать проезжую часть исключительно на зеленый.
Столичная Госавтоинспекция принимает все меры для безопасности участников дорожного движения.-0-