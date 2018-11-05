Еще один светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в белорусской столице возле "Минск-Арены", сообщает БЕЛТА.
Ранее подобная фигура высотой около 4 м появилась у Дворца спорта. Дизайн разработан по поручению Мингорисполкома, чтобы прорекламировать предстоящее спортивное мероприятие.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют медали в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-
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