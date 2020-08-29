Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой

29 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Депутату Осиповичского избирательного округа №89 Светлане Шутовой начали поступать угрозы физической расправы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анонимное сообщение пришло депутату в один из мессенджеров 28 августа. Ей предложили в течение трех дней сдать депутатский мандат, иначе "потом будем резать. Привет дочери".

"Я всегда уважала чужую точку зрения, когда она высказывалась в глаза, а не вот так за спиной под непонятными никами. Если кого-то не устраивает моя работа - скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным, - отметила Светлана Шутова. - Я никогда не скрывала свою позицию и работу. Меня хорошо знают в моем округе, со многими избирателями поддерживаем общение. И я не буду поддаваться на эту провокацию".

Депутат обратилась в правоохранительные органы. "Все госслужащие, государственные средства массовой информации всегда работают в рамках закона. И в этом, наверное, кто-то рассмотрел негативный момент. Но по-другому в цивилизованном обществе не может быть. Я хочу, чтобы эти люди за свои слова ответили перед законом", - заявила Светлана Шутова.

"Неужели в такую Беларусь нас с вами зовут? В Беларусь, где за другую точку зрения угрожают расправой не только тебе, но и твоим близким? - поделилась Светлана Шутова. - Давление, провокации и другие подобные действия направлены на всю госструктуру, чтобы нарушить ее работу и привести наше общество к развалу. Не таким должно быть будущее нашей страны. Прикрываясь мирными акциями, цветами и белыми ленточками, людей выводят на улицы, призывают к забастовкам. Хотя на самом деле за этим стоит желание развалить страну, расколоть общество. "Будем резать!" - это путь новой Беларуси?"-0-