"Если позволит здоровье, стану донором" - излечившаяся от коронавируса жительница Борисовского района

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Если позволит здоровье, стану донором - хочу помочь другим", - такими мыслями поделилась выздоровевшая от коронавируса жительница Борисовского района Марина Сивчик с корреспондентом БЕЛТА.

К этому она пришла после успешной борьбы с заболеванием. "Подхватила вирус, скорее всего, в одном из санаториев Минской области, - вспоминает Марина Сивчик. - В середине марта ушла в отпуск, решила оздоровиться. Тогда в стране только появлялись первые случаи заражения, ситуация казалась некритичной. Посреди "смены" появилась информация, что у некоторых из предыдущих отдыхающих выявили коронавирус. Большая часть персонала ушла на самоизоляцию, мы остались без процедур, и большинство уехали. Я соблюдала все меры профилактики, но, видимо, все же успела где-то подхватить вирус".

Уезжая из санатория, женщина никаких симптомов не ощущала. По приезде домой появилась боль в горле, но она списала это на ангину. Некоторое время сильно болела голова, появилась мышечная боль, но Марина Сивчик и это не связывала с болезнью - подумала, что это эффект от массажей в санатории. Когда поднялась температура, решила перестраховаться и позвонить в скорую - забеспокоилась о сыновьях, которые с ней контактировали.

Она объяснила ситуацию медикам, и те предложили проехать в Борисовскую инфекционную больницу. По приезде сразу же взяли тест. "Самое трудное - ожидание результата и неизвестность: всегда есть надежда, что ты тут случайно и все обойдется", - призналась она.

Но не обошлось. Когда Марина Сивчик узнала о положительном результате, сначала растерялась и испугалась. Потом успокоилась и предупредила детей, которые были контактами первого уровня. К слову, они тоже сдали анализы, оба отрицательные. Санстанция отработала и другие контакты женщины и ее детей - ни у кого заболевание не подтвердилось. Видимо, предполагает она, нужен именно продолжительный и близкий контакт.

"Пока ждала результатов своих "контактов", очень переживала, было чувство вины: вдруг заразила сына, который забирал меня из санатория, или соседку, которая передавала мне ключи от квартиры, - рассказывает женщина. - Но их это миновало. Теперь я поняла, почему в стране проводят так много тестов: очень хорошо работает санэпидемслужба, когда отрабатывает контакты каждого человека с подтвержденным коронавирусом".

Вспоминая период лечения, Марина Сивчик особенно тепло отзывается о лечащем враче. "Мы видели только ее глаза, но чувствовали, как много оптимизма и спокойной уверенности исходит от нее. Да и в целом медики относились к нам очень доброжелательно, никто не сторонился. Хотя я понимаю, что наверняка есть волнение и напряжение - все-таки у всех семьи", - добавила она.

В "инфекционке" они жили по два человека в палате. Всего она пробыла в больнице 21 день: симптомы заболевания пропали еще на первой неделе, а остальное время ушло на подготовку к контрольным тестам и ожидание результатов.

За время вынужденной изоляции Марина Сивчик получила много поддержки от родных и коллег, даже одноклассники написали из разных концов мира. "Чувство паники было не столько внутри семьи, сколько вокруг нас, среди людей из моей деревни и в соцсетях. Уровень культуры у всех разный, я ни на кого обиды не держу. Главное - верить в лучшее, не поддаваться панике и слышать все то, что нам говорят медики. Никто не заставит следовать правилам, пока сам не поймешь, что от твоих действий зависит здоровье или даже чья-то жизнь. Перед болезнью все равны. Меня это коснулось. Теперь возникло желание стать донором, если позволит здоровье - хочу помочь кому-то еще. Я уже вышла на связь с РНПЦ, получила разъяснения и, если не будет противопоказаний, кровь сдам", - заключила Марина Сивчик.-0-