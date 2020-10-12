Если воспитывать в детях доброту, никогда не будешь одиноким - многодетная мама

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если воспитывать в детях доброту, никогда не будешь одиноким. И это одно из призваний материнства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась минчанка Татьяна Гуртовенко-Ершова - одна из 43 женщин, которым председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня вручил орден Матери.

"Быть многодетной мамой для меня - счастье. Настоящее, - призналась женщина. - Важнее всего, я думаю, - воспитывать в детях доброту ко всем людям. Потому что самое страшное в жизни - одиночество. Если они смогут меня поддержать и людей вокруг, то я считаю, что свою задачу выполнила". Она не считает себя вправе всем советовать создавать большие семьи. "Но я лично в этом нашла свое призвание. И подумать не могла, когда была студенткой, что у меня будет такая большая семья. Когда уже заканчивала учебу, у меня мама умерла. Я переживала, мне было очень одиноко, а через год у меня родилась дочка - и боль потери смягчилась", - поделилась воспоминаниями Татьяна.

Во время церемонии

Сегодня они с мужем Алексеем воспитывают шестерых детей. "Я юрист по образованию, с красным дипломом окончила вуз, но поработать по специальности мне почти не довелось. Зато именно студенческие годы подарили мне любимого мужа. Он тоже учился на юриста - и сейчас трудится для всей нашей семьи, работает в Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Сейчас у него очень много дел, но все равно вырвался на такое важное для меня событие", - растроганно сказала Татьяна. Для нее поддержка мужа значит очень многое: пусть не всегда у него хватает времени для жены и детей, но зато каждую свободную минуту он посвящает себя семье.

Сама Татьяна - натура творческая, играет на гитаре, поет. И детям любовь к искусству передалась. Старшая дочка, 19-летняя Алина учится в Академии искусств, будет артисткой театра кукол. Второй сын учится в 9-м классе и мечтает стать художником. Тимофей - младшеклассник, увлеченная натура, защитник природы, а еще любит собирать из конструктора Лего. Певунье и танцовщице Таисии на днях исполнилось 6 лет. "И нашим малышкам Ариадне и Марианне в сентябре исполнилось 2 года. На двойню нам выделена няня, и это очень помогает, когда мне нужна небольшая передышка. Потому что уроки, занятия, готовка, уборка и другие хлопоты - все это на мои плечи ложится", - перечислила перечень забот многодетной мамы Татьяна.

Ощутила их семья и другие моменты поддержки государства: бесплатное питание детей в школе, скидка на учебники, материальная помощь к 1 сентября. "Единственное, чего нам не хватает, - это своего большого дома, потому что старшим детям нужно свое пространство. Мы только недавно стали нуждающимися в улучшении жилищных условий, потому что в нашей квартире (родительской) до рождения двойняшек и прописки мужа хватало метров. Сейчас я жду постановки на очередь и возможности использовать семейный капитал на постройку дома или квартиры", - заключила многодетная мама.-0-