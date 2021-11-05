Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 5 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:53 Дорожную разметку нанесут ночью в Минске на двух участках Регионы
21:38 Художники-акварелисты представили свои работы в главном выставочном зале Бреста Регионы
21:17 Трофеи победителей чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту представлены в университете МЧС Общество
21:14 Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере Регионы
20:25 Шоу-программа "Красный день календаря" состоится 6 ноября в Театре эстрады Культура
20:13 Иванец о приоритетных направлениях НАН, поддержке молодых ученых и кадрах - комментарий Общество
20:11 Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты Экономика
20:07 Теннисистки России стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг Спорт
19:59 "Рух" выиграл у футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:52 Резидент "Великого камня" разработал препарат для профилактики и лечения последствий COVID-19 Экономика
19:45 Шесть студентов БГУ стали призерами международной универсиады по итальянскому языку Общество
19:31 Депутат: мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом Общество
19:16 Первую книгу 12-томника о шедеврах НХМ представили в Минске Культура
19:03 Боксер Пак Си Хун хочет отдать золотую медаль Олимпиады-1988 Рою Джонсу Спорт
18:57 Белорусско-китайский медиацентр открыли в БГУ Общество
18:53 Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче Спорт
18:45 Талай вручил дипломы участникам проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям" Общество
18:42 Сикорский: техническое обслуживание самолета Ан-12 выполнялось в сроки Общество
18:35 Союз писателей СГ: решения ВГС - важный шаг во имя уверенного будущего Беларуси и России Общество
18:07 Благодаря новым инвестпроектам в Могилевской области появится около 600 рабочих мест Регионы
18:05 Димитриевская родительская суббота: как правильно поминать усопших? Общество
18:03 В Минске на перекрестке Коммунистическая-Богдановича из-за ДТП затруднено движение Регионы
18:01 ГАИ рекомендует водителям выбирать скорость исходя из дорожных условий Общество
17:52 Учения МЧС прошли на нефтебазе в Фаниполе Регионы
17:50 Швед представил коллективу прокуратуры Гродненской области нового руководителя Регионы
17:45 Украина начнет импорт электроэнергии из Беларуси 6 ноября Общество
17:41 Новая экспозиция открылась в реконструированной части Старого замка Гродно Культура
17:34 Страны СНГ намерены принять меры по развитию детского и юношеского чтения Общество
17:30 За пять лет в Могилевскую область поступило $1,2 млрд иностранных инвестиций Регионы
17:29 В Островецком районе из-за детской шалости загорелась баня Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
05 ноября 2021, 21:14

Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере

На одном из совещаний Президент предложил закрепить яблоневые сады за школами, чтобы дети сами участвовали в процессе заготовок на зиму фруктов и овощей. Мы побывали в Великодолецкой школе-саду, где больше 10 лет собирают урожай по 500-800 килограммов яблок. Как им это удается? Рассказываем.

У своих фруктов вкус особый

Великодолецкая школа-сад небольшая, всего 73 воспитанника, в том числе 14 дошколят. Немалую роль в образовательном процессе отдают общественно-полезным работам, которые осенью здесь принято посвящать уборке урожая.

- Сад появился по инициативе учителей, два года подряд они закупали саженцы и высаживали аллею. Сразу 45 деревьев, потом еще столько же. После эстафету переняли выпускники. Ребята на прощание дарили школе по деревцу, - рассказывает директор ГУО "Великодолецкая детский сад - средняя школа им. П.У. Бровки Ушачского района" Римма Анискевич. - То, что вы видите сегодня, - заслуга таких энтузиастов, как наш Виктор Николаевич.

Виктор Шишов в прошлом - главный агроном сельхозпредприятия. В какой-то момент понял, что по призванию он учитель. Окончил ВГУ имени П. М. Машерова по специальности "преподаватель химии и биологии" и уже более 30 лет работает в школе.

- Вот здесь наш сад, - Виктор Николаевич приглашает на экскурсию по пришкольным угодьям. - На площади в 0,35 га растет 125 яблонь разных сортов: Вербное, Имант, Банановое, Сябрына, Чемпион, Лигол, Хони-Крисп и другие. Есть также груши, вишни, черешни и сливы. К этому времени, конечно, урожай уже весь собран. Часть овощей и яблоки хранятся в холодильной камере, остальное - в буртах.

Нынешний урожай не сильно порадовал. Бывали сезоны, когда по 800 килограммов яблок снимали, в этот раз - только 200. Тем не менее детворе вкусных и витаминных фруктов точно хватит до января.

- Прошлый год был очень урожайный. Яблок хватило до самого марта. Даже реализовали "некондицию" заготовителям и на вырученную сумму закупили для школы краску. Угощаем нашими фруктами многодетные семьи, передаем в больницу сестринского ухода, - рассказывает учитель и тут же начинает нахваливать лучшие сорта: - Выделил бы Сябрыну белорусской селекции. Чем хорош сорт? Цвета много, но плодов выдает дерево ровно то количество, которое сможет дорасти до крупного размера. Яблоки вкусные - с легкой кислинкой. На второй год после посадки каждое дерево дало по 10-12 плодов.

Яблоко сорта Имант, замечает Виктор Николаевич, на первый взгляд выглядит невзрачно. Зато оно будет храниться до конца мая, становясь все вкуснее. Летний сорт Елена очень любят дети. Ярко-красные плоды появляются в месяцы летних каникул. Ребята, пробегая мимо школы, обязательно заглядывают в сад, чтобы сорвать парочку спелых яблок.

- Мы потому их летом не снимаем с деревьев, чтобы дети приходили и угощались, - отмечает педагог. - В следующем году ждем урожай вишни и черешни. Деревьям будет третий год, как раз время плодоносить. Смотрю по почкам - ягод будет достаточно, главное, чтобы весна не подвела: не подморозило, когда цвет пойдет.

Правила ухода за садом от Виктора Шишова

Работа начинается ранней весной с обработки и побелки деревьев.

Летом яблоки набирают сок, и важно следить за поливом деревьев, особенно в засушливую пору.

Осенью после сбора урожая нужно убрать и все, что осталось под деревьями: опавшие листья и плоды.

Работ невпроворот

О деревьях, фруктах и ягодах можно говорить с Виктором Николаевичем не один час. Но прозвенел звонок на переменку, и ребята гурьбой прибежали в сад - знакомиться с нами.

- Многие думают: посадил деревья - и только яблоки успевай собирать. На самом деле работы здесь невпроворот. Ребята - главные мои помощники, - улыбается учитель. - Не успели в сентябре прийти в школу, как надо убирать под деревьями опавшие листья и плоды, а весной у нас подкормка, обрезка и побелка. В прошлом году организовали возле школы ярмарку. Для всех желающих я проводил мастер-класс по прививке деревьев. Интересовались и дети, и их родители. Уверен, каждый ученик сможет сам вырастить дерево.

- Я точно смогу. Дома в саду посадил восемь яблонь. Все делал, как Виктор Николаевич нам рассказывал. Каждое дерево прижилось, летом точно будут яблоки, - восторженно говорит семиклассник Илья.

- Только поливать их не нужно было каждый день, - с улыбкой отвечает Виктор Шишов, и тут же все ребята заливаются смехом.

- Да понял я, понял, - краснея, оправдывается юный мичуринец.

Огород кормит круглый год

Помогают ребята не только в саду, но и в огороде.

- Морковь, лук, капуста, свекла, картофель у нас круглогодично свои. Ничего из этого списка закупать не приходится. Потому и салаты для детей почти бесплатные, - подключается к разговору Римма Леонидовна. - В прошлом году, например, на каждого ребенка питание удешевили сразу на 30 рублей. Если у нас свои яблоки, груши, то можем закупить дополнительно апельсины, мандарины. Не часто ведь у сельского ребенка в рационе такие фрукты.

Впервые в этом году в Великодолецкой школе решились на эксперимент с арбузами. Высадили пять семян, и каждое дало плоды. Всего получилось 9 килограммов арбузов. По этому случаю даже устроили тематический праздник, на котором ученики и учителя угостились спелой и сочной новинкой своего огорода.

- С февраля у нас начнется работа с рассадой. Все окна в школе будут заставлены кассетами с томатами и перцем. Весной в теплице зазеленеют лук, редис и салат, - рассказывает Виктор Николаевич. - Еще одно важное направление - аптекарский огород. В прошлом году начали с восьми грядок, в следующем - увеличим в два раза.

Какие же ароматы витают тут весной и летом от лаванды, мяты, чабреца и душицы! А еще - от трех сортов мелиссы, от шалфея, эхинацеи, календулы, ромашки!

- Делаем чаи и продаем населению. К реализации подходим, так сказать, по всем правилам маркетинга. Дети на уроках труда шьют мешочки, куда мы упаковываем травы. Дополняем подробной инструкцией: из чего состоит чай, какие травы от чего помогают. Наша продукция экологически чистая, потому пользуется хорошим спросом. В прошлом году выручили 150 рублей, - с гордостью говорит Виктор Шишов. - Делаем миксы. Например, если смешать лепестки василька синего и листья брусники, то получим лечебный почечный сбор.

Планов у коллектива Великодолецкой школы много. Хотят развивать заготовку дикорастущих лекарственных трав: пустырника, зверобоя, тимьяна, земляники, пырея, полыни. Следующий важный пункт - покупка сушильного шкафа для яблок, груш и другой продукции пришкольного участка.

Марина ВАЛАХ, фото автора,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь сельское хозяйство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Дорожную разметку нанесут ночью в Минске на двух участках
Художники-акварелисты представили свои работы в главном выставочном зале Бреста
Фото из архива Благодаря новым инвестпроектам в Могилевской области появится около 600 рабочих мест
Фото из архива В Минске на перекрестке Коммунистическая-Богдановича из-за ДТП затруднено движение
Фото МЧС Учения МЧС прошли на нефтебазе в Фаниполе
Фото prokuratura.gov.by Швед представил коллективу прокуратуры Гродненской области нового руководителя
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей
Приоритет государственным трестам. Лукашенко в Могилеве высказался о строительстве жилья
Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска
Новые ясли-сад с бассейном открылись в столичном ЖК "Минск Мир"
Топ-новости
Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны
Лукашенко: белорусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции
"Не бросайтесь на импортную еду". Лукашенко дал рекомендации по здоровому образу жизни
Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты
Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере
Головченко: союзная интеграция поспособствует гармонизации законодательства и улучшению бизнес-климата
Депутат: мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом
Червяков: мы продолжаем работать над снижением барьеров для инвестиций
Петришенко: белорусское образование котируется в мире
Элитный комплекс "Парк Челюскинцев" - инфраструктура премиум-класса в окружении живописной природы!
Резидент "Великого камня" разработал препарат для профилактики и лечения последствий COVID-19
Достаточно одного разговора: как мошенники оформляют кредиты на доверчивых
Минздрав урегулировал труд работающих сверх нормы медиков
ГПК: поляки вновь попытались вытеснить группу беженцев к границе Беларуси
МТС Cloud перевел в свое "облако" белорусскую мобильную платежную систему
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.