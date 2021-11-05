Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере

На одном из совещаний Президент предложил закрепить яблоневые сады за школами, чтобы дети сами участвовали в процессе заготовок на зиму фруктов и овощей. Мы побывали в Великодолецкой школе-саду, где больше 10 лет собирают урожай по 500-800 килограммов яблок. Как им это удается? Рассказываем.

У своих фруктов вкус особый

Великодолецкая школа-сад небольшая, всего 73 воспитанника, в том числе 14 дошколят. Немалую роль в образовательном процессе отдают общественно-полезным работам, которые осенью здесь принято посвящать уборке урожая.

- Сад появился по инициативе учителей, два года подряд они закупали саженцы и высаживали аллею. Сразу 45 деревьев, потом еще столько же. После эстафету переняли выпускники. Ребята на прощание дарили школе по деревцу, - рассказывает директор ГУО "Великодолецкая детский сад - средняя школа им. П.У. Бровки Ушачского района" Римма Анискевич. - То, что вы видите сегодня, - заслуга таких энтузиастов, как наш Виктор Николаевич.

Виктор Шишов в прошлом - главный агроном сельхозпредприятия. В какой-то момент понял, что по призванию он учитель. Окончил ВГУ имени П. М. Машерова по специальности "преподаватель химии и биологии" и уже более 30 лет работает в школе.

- Вот здесь наш сад, - Виктор Николаевич приглашает на экскурсию по пришкольным угодьям. - На площади в 0,35 га растет 125 яблонь разных сортов: Вербное, Имант, Банановое, Сябрына, Чемпион, Лигол, Хони-Крисп и другие. Есть также груши, вишни, черешни и сливы. К этому времени, конечно, урожай уже весь собран. Часть овощей и яблоки хранятся в холодильной камере, остальное - в буртах.

Нынешний урожай не сильно порадовал. Бывали сезоны, когда по 800 килограммов яблок снимали, в этот раз - только 200. Тем не менее детворе вкусных и витаминных фруктов точно хватит до января.

- Прошлый год был очень урожайный. Яблок хватило до самого марта. Даже реализовали "некондицию" заготовителям и на вырученную сумму закупили для школы краску. Угощаем нашими фруктами многодетные семьи, передаем в больницу сестринского ухода, - рассказывает учитель и тут же начинает нахваливать лучшие сорта: - Выделил бы Сябрыну белорусской селекции. Чем хорош сорт? Цвета много, но плодов выдает дерево ровно то количество, которое сможет дорасти до крупного размера. Яблоки вкусные - с легкой кислинкой. На второй год после посадки каждое дерево дало по 10-12 плодов.

Яблоко сорта Имант, замечает Виктор Николаевич, на первый взгляд выглядит невзрачно. Зато оно будет храниться до конца мая, становясь все вкуснее. Летний сорт Елена очень любят дети. Ярко-красные плоды появляются в месяцы летних каникул. Ребята, пробегая мимо школы, обязательно заглядывают в сад, чтобы сорвать парочку спелых яблок.

- Мы потому их летом не снимаем с деревьев, чтобы дети приходили и угощались, - отмечает педагог. - В следующем году ждем урожай вишни и черешни. Деревьям будет третий год, как раз время плодоносить. Смотрю по почкам - ягод будет достаточно, главное, чтобы весна не подвела: не подморозило, когда цвет пойдет.

Правила ухода за садом от Виктора Шишова

Работа начинается ранней весной с обработки и побелки деревьев.

Летом яблоки набирают сок, и важно следить за поливом деревьев, особенно в засушливую пору.

Осенью после сбора урожая нужно убрать и все, что осталось под деревьями: опавшие листья и плоды.

Работ невпроворот

О деревьях, фруктах и ягодах можно говорить с Виктором Николаевичем не один час. Но прозвенел звонок на переменку, и ребята гурьбой прибежали в сад - знакомиться с нами.

- Многие думают: посадил деревья - и только яблоки успевай собирать. На самом деле работы здесь невпроворот. Ребята - главные мои помощники, - улыбается учитель. - Не успели в сентябре прийти в школу, как надо убирать под деревьями опавшие листья и плоды, а весной у нас подкормка, обрезка и побелка. В прошлом году организовали возле школы ярмарку. Для всех желающих я проводил мастер-класс по прививке деревьев. Интересовались и дети, и их родители. Уверен, каждый ученик сможет сам вырастить дерево.

- Я точно смогу. Дома в саду посадил восемь яблонь. Все делал, как Виктор Николаевич нам рассказывал. Каждое дерево прижилось, летом точно будут яблоки, - восторженно говорит семиклассник Илья.

- Только поливать их не нужно было каждый день, - с улыбкой отвечает Виктор Шишов, и тут же все ребята заливаются смехом.

- Да понял я, понял, - краснея, оправдывается юный мичуринец.

Огород кормит круглый год

Помогают ребята не только в саду, но и в огороде.

- Морковь, лук, капуста, свекла, картофель у нас круглогодично свои. Ничего из этого списка закупать не приходится. Потому и салаты для детей почти бесплатные, - подключается к разговору Римма Леонидовна. - В прошлом году, например, на каждого ребенка питание удешевили сразу на 30 рублей. Если у нас свои яблоки, груши, то можем закупить дополнительно апельсины, мандарины. Не часто ведь у сельского ребенка в рационе такие фрукты.

Впервые в этом году в Великодолецкой школе решились на эксперимент с арбузами. Высадили пять семян, и каждое дало плоды. Всего получилось 9 килограммов арбузов. По этому случаю даже устроили тематический праздник, на котором ученики и учителя угостились спелой и сочной новинкой своего огорода.

- С февраля у нас начнется работа с рассадой. Все окна в школе будут заставлены кассетами с томатами и перцем. Весной в теплице зазеленеют лук, редис и салат, - рассказывает Виктор Николаевич. - Еще одно важное направление - аптекарский огород. В прошлом году начали с восьми грядок, в следующем - увеличим в два раза.

Какие же ароматы витают тут весной и летом от лаванды, мяты, чабреца и душицы! А еще - от трех сортов мелиссы, от шалфея, эхинацеи, календулы, ромашки!

- Делаем чаи и продаем населению. К реализации подходим, так сказать, по всем правилам маркетинга. Дети на уроках труда шьют мешочки, куда мы упаковываем травы. Дополняем подробной инструкцией: из чего состоит чай, какие травы от чего помогают. Наша продукция экологически чистая, потому пользуется хорошим спросом. В прошлом году выручили 150 рублей, - с гордостью говорит Виктор Шишов. - Делаем миксы. Например, если смешать лепестки василька синего и листья брусники, то получим лечебный почечный сбор.

Планов у коллектива Великодолецкой школы много. Хотят развивать заготовку дикорастущих лекарственных трав: пустырника, зверобоя, тимьяна, земляники, пырея, полыни. Следующий важный пункт - покупка сушильного шкафа для яблок, груш и другой продукции пришкольного участка.

Марина ВАЛАХ, фото автора,

газета "7 Дней".-0-