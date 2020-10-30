Есть стратегия – будет результат

Профессиональные кадры, высокое качество продукции и использование инноваций в производстве – основные звенья, определяющие успешную работу ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Стратегия развития одного из крупнейших в отрасли производителей определена на ближайшие пять лет. О ключевых моментах рассказал директор предприятия Игорь Лобода.

Модернизировать, развивать, совершенствовать

За свою более чем полувековую историю ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" не раз проходило масштабную модернизацию и реконструкцию. На территории по соседству с производственными корпусами возвышаются новые силосные башни, цеха оснащены современным оборудованием, производственные процессы автоматизированы, что позволяет получать высокорентабельную конкурентоспособную продукцию.

Ежедневно завод изготавливает более 360 тонн комбикорма. В числе стратегических партнеров – крупные животноводческие комплексы, птицефабрики, рыбхозы не только нашей страны, но и зарубежья.

– За счет модернизации оборудования и технического перевооружения стараемся обеспечить высокое качество нашей продукции на уровне мировых стандартов, – отмечает руководитель. – Стратегия развития определена сразу по нескольким направлениям, в числе которых не только процесс модернизации, но также развитие ассортиментной и совершенствование сбытовой политики завода.

Игорь Петрович уверен, что в наши дни в числе главных условий выгодного сотрудничества производителя и потребителя значится не только цена/качество, скорость выполнения заказа и его доставка, но и ответственность перед конечным потребителем.

Рекомендуем: эффективное!

Один из значимых этапов в деятельности предприятия – запуск совершенно нового направления в производстве. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" стало первым в стране выпускать сухой корм для собак под фирменный товарным знаком "РЭКС", что означает "рекомендуем эффективное кормление собак".

Сегодня эту товарную линейку дополняют корма для собак с повышенной активностью, для мелких пород и щенков. Совместно с европейскими специалистами в 2012 году разработана уникальная рецептура и запущена в производство совершенно новая торговая линейка сухих кормов для собак и кошек – Petboom. Еще одной новинкой стал корм премиум-класса Only для собак и Cat Fit для кошек, расфасованные в современную, яркую упаковку.

Кстати, упаковка – это не просто залог сохранности сухого корма, но и "лицо товара". На первый взгляд яркий пакет с логотипом – это всего лишь мелочь, но из таких деталей и складываются репутация и узнаваемый образ бренда в целом. Например, в плане развития предприятия особое место отведено строительству цеха фасовки, где будет установлено автоматическое оборудование – фасовочные аппараты высокой производительности.

Более 10 лет на заводе изготавливают прикормку для ловли рыбы "Удачный улов", эффективность которой уже давно оценили заядлые рыбаки.

Одним из первых в республике жабинковский завод освоил технологию экструдирования корма, чем повысил его качество и безопасность. Установив экструдер нового поколения Andritz, предприятие изготавливает сегодня сухие корма, которые ни в чем не уступают импортным аналогам.

– Несмотря на серьезный трехэтапный контроль качества сырья, производства и готовой продукции, главный наш контролер – конечный покупатель, который голосует рублем и тем самым оценивает нашу работу, – подчеркивает Игорь Петрович. – К слову, в текущем году выручка от реализации продукции выросла на 17%. Мы уверенно идем по устойчивой восходящей динамике. Знаем, что и как надо делать, чтобы, закрепившись на традиционных рынках, осваивать новые и новые ниши, в том числе экспортные.

Первопроходцем жабинковский завод стал и в производстве экструдированного корма для ценных видов рыб: осетров и форели. В числе покупателей – ведущие рыбоводческие хозяйства России и Беларуси. В стратегии развития четко говорится о необходимости увеличения объемов производства данных видов кормов. Так, если за 2019 год было реализовано всего 140 тонн корма, то с начала этого года – уже 196 тонн.

– Стратегия побеждать основана на прикладных научных разработках. Для улучшения качества кормов для ценных видов рыб мы тесно сотрудничаем с РУП "Институт рыбного хозяйства", специалисты которого помогают нам при разработке рецептур и совершенствовании технологии производства кормов, – поясняет директор.

Главное звено

Несмотря на весомые разработки и впечатляющий объем производства, предприятие не стоит на месте. Осваиваются новые технологии, модернизируется оборудование, внедряются новые виды кормов. За всем этим стоит каждодневная и эффективная работа коллектива.

– Могу сказать с уверенностью, что, казалось бы, избитое суждение "кадры решают все", все-таки подтверждает свою истинность. Там, где инициатива и исполнительность, будет и высокий результат. Конечно, при условии выработки командного духа. А вот если нет сплоченной команды, то что бы ни делал руководитель, все будет напрасно, – считает Игорь Петрович. – Перед работниками завода на этот год поставлена серьезная задача – обеспечить рост производства продукции на 102,5% к предыдущему году. И сегодня я могу сказать, что мы с ней справимся, ведь костяк нашего коллектива – это профессионалы и единомышленники, нацеленные на эффективную работу по развитию предприятия.

Как результат, комбикорма и сухие корма, произведенные на ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", уже давно пользуется популярностью далеко за пределами Беларуси. Ежегодно около 700 тонн продукции экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии. Продукцию под брендом "Белкорм" ценят в первую очередь за качество и четкое соответствие потребительским стандартам.

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Фирменная торговая сеть ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" представлена 48 объектами в разных областях страны и Минске. Ассортимент разнообразный: от комбикормов для крупного рогатого скота и свиней, кур-несушек, бройлеров, кроликов, индюков, лошадей, коз, овец до сухих кормов для домашних питомцев – котов, собак, декоративных грызунов и рыб.

Марина ВАЛАХ, 7 Дней

Фото Павла ОРЛОВСКОГО