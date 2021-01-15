Есть стратегия – будет результат

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15 января 2021, 23:16

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ОАО "Барановичская птицефабрика" – один из крупнейших производителей куриных яиц и яйцепродуктов в Беларуси. В сутки здесь получают до 700 тыс. яиц. В планах – увеличить суточное производство до 1 млн.

Яйцо-то не простое!

Птицефабрика в пригороде Барановичей – Русино – построена в 1971-м. Первоначальная мощность предприятия была рассчитана всего на 240 тысяч несушек со сбором 45 млн яиц в год. Сегодня производство яиц составляет более 200 млн в год. Продукция под торговой маркой "Златко" хорошо известна не только белорусам, но и жителям ближнего и дальнего зарубежья.

На территории фабрики продумано все до мелочей. Длинные приземистые помещения – это птичники. Сейчас в них содержатся куры породы Ломан Браун – одни из лучших среди яичных кроссов. Так, яйценоскость от одной такой куры достигает 326 яиц в год. Построен современный цех по сортировке яиц, оборудованный яйцесортировальной машиной производительностью более 120 тыс. яиц в час. Процесс полностью механизирован.

Яйца по транспортеру поступают на сортировку, где привычная для работников атмосфера нам показалась очень динамичной. Все производство в постоянном движении: умная машина откалибровывает яйца по размеру и определяет категорию: высшую, первую или вторую, мелкую. Затем складывает их в контейнеры и отправляет на конвейер. Операторам остается только нажимать на кнопки. Лента непрерывно подает тысячи готовых к продаже упаковок, которые сотрудницы ловко подхватывают в конце конвейера и помещают в картонные коробки. Затем все отправляется на склад, а уже оттуда – на торговые объекты.

Надо сказать, что с годами предприятие значительно расширило ассортимент продукции. Сегодня, помимо яйца различной категории, здесь выпускают яйцепродукты: меланж яичный сухой и меланж яичный жидкий, которые пользуется повышенным спросом в пищевой промышленности. Его используют для изготовления хлебобулочных и макаронных изделий, в мясной, кондитерской сферах и даже в медицине. В составе смеси большое число полезных микроэлементов и витаминов.

Птицефабрика также поставляет в торговую сеть мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, которые уже успели полюбить покупатели благодаря натуральному вкусу и приемлемой цене продукта.

– В основе успешной, а главное, результативной работы предприятия – профессиональные кадры, современное оборудование и инновационные технологии, которые мы применяем при изготовлении практически всех видов нашей продукции, – отмечает генеральный директор ОАО "Барановичская птицефабрика" Леонид Пеньковский. – Все доведенные прогнозные показатели на 2020-й предприятие выполнило. При этом задача стояла не просто завершить результативно год, но и создать серьезный задел на будущий. Считаю, что коллектив с задачей отлично справился.

Расширяем горизонты

На 2021 год у птицефабрики масштабные планы. В первую очередь – завершить реализацию инвестиционного проекта по реконструкции молочно-товарной фермы, расположенной в деревне Новые Луки, под репродуктор родительского стада. – Это позволит перенести кур-несушек родительского стада с основной площадки птицефабрики в агрогородке Русино в реконструируемые помещения. Вместимость нового комплекса составляет 55,08 тыс. голов птицы родительского стада. По словам генерального директора предприятия, на существующей площадке высвобождаются сразу три птичника, в которые вместо родительского поголовья планируется поместить промышленных кур-несушек.

Технологические требования позволяют повысить плотность размещения промышленных кур по сравнению с родительским поголовьем. Таким образом возрастет эффективность использования имеющихся мощностей, – уверен Леонид Пеньковский. – За счет полного заселения трех освободившихся птичников среднегодовое поголовье промышленных кур-несушек вырастет на 83,5 тыс. голов, следовательно, увеличится как производство, так и реализация яйца на 26,4 млн штук и мяса птицы – более чем на 116 тонн в год. Сегодня суточный сбор куриных яиц составляет 700 тыс. штук, а с возведением новых помещений и модернизацией производства рассчитываем получать не менее одного миллиона.

Вместе с тем при реализации проекта расширится и коллектив птицефабрики. На новом объекте откроется 11 рабочих мест.

Молоко – на повестке дня

Хотя производство яйца и яйцепродуктов – основное направление фабрики, немало внимания здесь уделяют и животноводству, в частности производству молока. Всего в структуре – два молочно-товарных комплекса, на которых содержится более 2,5 тыс. голов КРС.

– Молоко, пожалуй, самый рентабельный сегодня сельскохозяйственный продукт, – уверен гендиректор птицефабрики. – Стоит отметить, что в этом направлении мы добились хороших успехов. Так, за 2020 год удой на корову составил почти 8,3 тыс. кг. По сравнению с 2019 годом плюсуем на 2 килограмма. Соответственно это рост и валового производства, и объемов реализации продукции.

По качеству и количеству молока на фабрике лидирует МТК "Люшнево", построенный в 2012 году. Здесь содержится 1200 голов, из которых 570 голов – дойное стадо. По итогам года удой на корову составил 8872 кг. Все молоко идет классом экстра, товарность доходит до 94,7%.

– Чтобы получить "экстру", очень важно придерживаться технологических норм и правил при производстве молока как в кормлении, так и в содержании, – считает главный зоотехник птицефабрики Татьяна Могильницкая. – Весь скот поделен согласно своей физиологии. Каждая из групп кормится по отдельному рациону, который наши специалисты сами просчитывают по протеину, сухому веществу и другим компонентам. Строго по графику осуществляется обслуживание доильного зала, что так немаловажно в молочном производстве. И, конечно же, учитывается человеческий фактор, но в этом вопросе у нас все в порядке. Люди здесь ответственные, знают свое дело.

– Работаем, так сказать, не на лечение, а в первую очередь на профилактику, – добавляет ведущий ветврач Александр Могильницкий. – По молодняку у нас сохранность на уровне 99%.

Зимуем с кормами

На предприятии уверены, что не менее важным слагаемым в получении высококачественной продукции являются корма. Их заготовке уделяют особое внимание.

Сельскохозяйственные угодья фабрики занимают свыше 10 тыс. га, большая их часть пашня – почти 8,4 тыс. га. Все это земли четырех бывших сельскохозяйственных предприятий, которые в разные годы вошли в состав ОАО "Барановичская птицефабрика". Одним из последних, например, присоединили в 2009 году ОАО "Люшнево".

На имеющихся угодьях выращиваются в первую очередь необходимые птицам и крупному рогатому скоту корма.

– Практически все, что получаем, идет на кормление птицы и скота. Например, в 2020-м на одну условную голову заготовили 41 центнер кормовых единиц травянистых кормов. Результат хороший. Запустили свою переработку рапса: жмых и масло идут на производство сбалансированных комбикормов, – говорит Леонид Пеньковский. – Серьезно занимаемся производством зерна. Получили неплохой его урожай – около 20 тыс. тонн вместе с кукурузой. Чтобы кормов хватило на весь год, докупили еще 5 тыс. тонн.

Еще одна задача коллектива предприятия на 2021-й – произвести собственное зерно, чтобы в полном объеме закрыть свою потребность. Это в первую очередь даст возможность уменьшить себестоимость производимой продукции.

– Как увеличить выручку предприятия, а вместе с ней и заработную плату наших работников? – задается вопросом директор и тут же находит ответ: – Искать новые направления деятельности, развиваться, идя в ногу со временем. Сегодня у нас есть мясной и колбасный цеха. Мы делаем продукцию, которая пользуется спросом. Разработаны новые виды колбасных изделий, полуфабрикатов с использованием не только мяса птицы, но и говядины. Это поз­волит увеличить товарооборот фирменной торговли и получить дополнительную выручку от реализации мясной продукции сторонним организациям. Думаю, совсем скоро в фирменных магазинах "Барановичской птицефабрики" появятся пельмени, котлеты, рулеты, копчености, которые обязательно придутся по вкусу нашим покупателям.

К слову, у предприятия есть 17 фирменных магазинов и 12 торговых точек по рынкам республики – в Минске, Бресте и Пинске. Здесь всегда представлена в широком ассортименте любая продукция ОАО "Барановичская птицефабрика". По словам директора, намерены и дальше развивать фирменную торговую сеть. Правда, в приоритете выход не на крупные супермаркеты и гипермаркеты, а небольшие торговые павильоны на городских рынках, магазины шаговой доступности в новых микрорайонах. Именно такие объекты, уверен Леонид Пеньковский, ближе всего к покупателю.

Полезно знать

Расшифруем буквы и цифры на яйце

Яйцо бывает диетическое – "Д". Это самые свежие яйца со сроком реализации до 7 дней.

Буква "С" означает, что яйцо столовое. Его можно хранить до 25 дней при комнатной температуре и до 120 дней – в холодильнике.

Также есть деление на категории в зависимости от массы. Правило простое – чем больше цифра категории, тем меньше размер яйца:

мелкое самые маленькие яйца, вес 35–44,9 г

С2 2-я категория, вес 45–54,9 г

С1 1-я категория, вес 55–64,9 г

СО отборные, вес 65–69,9 г

СВ высшая категория, вес более 70 г

Производство яиц

700 тыс.. в сутки >200 млн в год

326 яиц яйценоскость

≈16% рентабельность

Животноводство

>2,5 тыс. голов общее поголовье КРС

24,2 тыс. кг среднесуточный удой

Фирменная торговля

12 торговых точек

17 магазинов

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Марина ВАЛАХ

Фото Павла Орловского

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Барановичи птицы сельское хозяйство
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