Есть задел для будущих побед

Один из самых перспективных районов Гродненщины – Щучинский – отметил 80-летие. О достижениях в разных сферах поговорили с председателем Щучинского райисполкома Алексеем Садовским.

Об экономике

Планы на будущее базируются на основе достижений района за предшествующий год. Сегодня можно смело говорить о положительных тенденциях в развитии большинства отраслей экономики и обеспечении роста показателей. Так, производство промышленной продукции возросло по итогам 2019 года на 11,5%. Объем выпущенной инновационной продукции превысил 51 тыс. руб. Ее производством занимаются три ведущих предприятия: ООО "Праймилк", ОАО "Щучинский завод "Автопровод", Щучинский филиал ОАО "Молочный мир".

Значительных результатов достигли и сельхозпредприятия региона. Они произвели продукции на сумму 218,8 млн. рублей. Темп роста объемов производства составил 96,8%. Успешно работают новые для района предприятия – СООО "Клубника Плантс" и ООО "ЛОГАЛ-БИО".

Сейчас мы сосредоточены не только на повышении качества производимой продукции, но и ее продвижении на белорусском и зарубежных рынках. За прошлый год на экспорт реализовано товаров на сумму 31,2 млн долларов в 28 стран. В их числе страны дальней дуги: Чили, Таиланд, Гвинея, Малайзия, Мавритания, Филиппины, ОАЭ, Оман. В ЕС экспортировано продукции на сумму свыше 4 млн долларов. Возросли поставки в Польшу, Францию, Венгрию и Японию. В планах наращивание объемов экспорта в Китай. На 13% увеличилась доля отгрузок продукции в Российскую Федерацию и составила 61,4%. Наблюдается рост продаж в Узбекистан, Казахстан, Украину, Молдову.

Услуги экспортируются в 15 стран мира: 47,9% от их объема приходится на страны СНГ, из них 46,8% – на Россию.

Об образовании и спорте

В Щучинском районе достигнуты практически все целевые показатели госпрограмм "Образование и молодежная политика", а также "Развитие физической культуры и спорта". Всего на содержание учреждений образования и спорта, укрепление их материально-технической базы в 2019 году затрачено более 24 млн рублей. Приобретен автобус для подвоза в школы учащихся из сельской местности, обновлена мебель, обустроены компьютерные классы, закуплен спортивный инвентарь и оборудование.

Значимым событием стала реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", в результате которого обновлено 4-этажное здание средней школы №2. Закуплена новая мебель, оборудован компьютерный класс, актовый зал и гардероб. Благодаря проекту трансграничного сотрудничества проведена масштабная реконструкция здания и прилегающей территории городского стадиона "Олимп".

Несколько лет подряд Дворец творчества детей и молодежи становится лучшим в области. Щучинский центр туризма и краеведения отмечен благодарностью республиканского уровня. За 10 лет работы областной ресурсный центр по устойчивому развитию ГУО "Гимназия г. Щучина" стал средоточением образовательных услуг не только для своих учеников и педагогов, но и местом трансфера дополнительных научных знаний и компетенций для жителей всего региона.

Немало побед на областных, республиканских и международных соревнований по гандболу, футболу, легкой атлетике, таиландскому боксу и кикбоксингу, биатлону у воспитанников Детско-юношеской спортивной школы. С серебром вернулись юные щучинцы с республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба по хоккею "Золотая шайба". В списочные составы национальных и сборных команд республики по разным видам спорта включено 15 спортсменов, для которых Щучинский район – это малая родина.

О здравоохранении

Мы ежегодно проводим модернизацию организаций здравоохранения. В 2019-м был завершен капитальный ремонт дневного стационара районной поликлиники. Отремонтирована крыша хирургического отделения № 1 и инфекционного отделения, помещения под музейную комнату и дезкамеру, там установлено оборудование. За счет средств бюджета приобретен передвижной медицинский комплекс. В районе продолжается переоснащение учреждений здравоохранения медоборудованием. Укомплектованность врачебным персоналом в них составляет 91%, средним медицинским персоналом – 93%. Штат пополняется молодежью: только в прошлом году на свои первые рабочие места прибыло 25 таких специалистов.

О культуре...

Значимым достижением стала реализация трансграничного проекта совместно с коллегами из литовской Варены: "Социальная интеграция уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-белорусской границы". Его результат – обновленная детская школа искусств в Щучине, которую могут посещать ребята с ограниченными возможностями.

Еще одним важным событием стало открытие новой музейной комнаты об эпохе СССР в районном центре культуры и народного творчества. В начале года на основе ранее действовавших экспозиций открыт музей истории Щучинщины во Дворце творчества детей и молодежи.

В 2019-м в Щучинском районе прошло 11 брендовых мероприятий, которые интересны своей самобытностью и аутентичностью. В их числе праздник фольклора "Паміж намі, суседзямі", праздник поэзии "Стану песняй у народзе…", "Свята Ракавіцкай іконы Божай Маці" и другие.

Мероприятия этого года обещают быть не менее интересными и масштабными. Уже запущена реклама авиационно-спортивного праздника "Авиадрайв.бай", который состоится 22 августа. На весь год составлен календарь массовых мероприятий, направленных в том числе и на продвижение туристического потенциала района

…и туризме

Включение территории нашего района в зону безвизового режима дает импульс для развития туристической индустрии в регионе. На Щучинщине более 40 объектов внесены в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Из них около 20 – памятники архитектуры. Только за прошлый год музейные объекты района посетило свыше 25 тыс. туристов, из них 7,5 тыс. – иностранцы. Сегодня специалистами активно разрабатываются новые туристические маршруты. У нас действительно есть на что посмотреть: дворец Друцких-Любецких, Мурованковская церковь-крепость, Старо-Василишковский клуб-музей Чеслава Немена, дворец Святополк-Четвертинских, "Бункер-77"…

К 130-летию со дня рождения Шарля де Голля, который будет отмечаться в этом году, в Щучине планируется открыть памятный знак, свидетельствующий о факте пребывания в городе в 1916 году будущего президента Франции.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"