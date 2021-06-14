Эстафета Вечного огня стартовала в Гродненской области

В Гродненской области стартовала эстафета передачи Вечного огня "80 лет скорби и памяти"

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовала эстафета передачи Вечного огня "80 лет скорби и памяти", передает корреспондент БЕЛТА.

Старт эстафете, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, дали сегодня у братской могилы советских воинов и партизан в парке им. Жилибера в областном центре.

"В Беларуси нет семьи, которой бы не коснулась война. Наша главная обязанность - сохранить память о подвиге солдат-победителей, сделать все, чтобы страшные события не повторялись", - отметил во время митинга первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Петр Косицкий. Участие в эстафете помимо молодежи принимают общественные организации, представители учебных заведений, предприятий региона.

Петр Косицкий

От Вечного огня у памятника в Гродно зажгли лампаду. Далее огонь проследует по всем районам области, доставят его к местам воинской славы, братским могилам, мемориальным комплексам.

Финиширует эстафета 22 июня в областном центре. Перед рассветом ее участники пройдут по улицам города к памятнику воинам-пограничникам, где из зажженных лампадок выложат надпись "80 лет. Помним".-0-

Ветеран великой Отечественной войны Владимир Феодосьевич Тютюнник (в центре)

Фото Леонида Щеглова