Эстафету памяти о подвиге победителей необходимо передавать будущим поколениям - Соловей

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эстафету памяти о подвиге поколения победителей необходимо передавать будущим поколениям. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном митинге в честь Дня Победы у Вечного огня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города и области с этой значимой датой. "Слава всем победителям - всем вместе и каждому в отдельности. В кровопролитных боях и безжалостных сражениях в гомельской земле нашли покой почти 200 тыс. воинов-освободителей. А те, кто вернулся с войны, помогал восстанавливать города и села. У наших прадедов, дедов, родителей были высокие цели и светлые мечты, которые они сами воплощали в жизнь. Потому что их сила - в единстве. Этот год объявлен Президентом Годом народного единства. В единстве сумели сохранить независимость и целостность родной Беларуси. Такой мы получили страну из заботливых рук своих родителей и должны передать эту эстафету своим детям. Для полной уверенности в сохранности суверенитета необходимо продолжить патриотическое воспитание нового поколения", - сказал Геннадий Соловей.

Одним из направлений для сохранения памяти губернатор видит в наглядном изучении событий войны и их последствий. Так, в области - почти 1,8 тыс. воинских захоронений. "Важно выезжать семьями по маршрутам исторической памяти, посещать мемориальные комплексы в Оле, Красном береге и другие. Ведь можно много и долго рассказывать о зверствах фашизма в то время, но лучше пройти по улице сожженной деревни Ола. Эти ощущения дадут больше, чем тысяча слов", - уверен он.

Война коснулась каждой белорусской семьи. "У каждого своя история, своя личная трагедия. Без памяти мы никто. Теряя память, мы, по сути, теряем себя. Народ умирает, когда становится населением, которое забывает свою историю. Необходимо помнить и передавать эстафету памяти будущим поколениям, потому что кроме нас этого никто не сделает", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома.

В торжественном шествии по главной улице Гомеля колонну возглавили военнослужащие с масштабным полотнищем Государственного флага. В автомобиле проехали ветераны Великой Отечественной. Вместе со всеми прошли руководители области и города, депутаты и парламентарии. Продолжили колонну представители предприятий, учреждений и организаций. Многие из них были с детьми. Большинство горожан пронесли портреты своих родных - героев Победы. Всего шествие объединило более 15 тыс. человек.

Также в строю, пусть и немногочисленном, - участники военных событий той поры. Вместе с дочерью Аллой участником праздника стал ветеран Великой Отечественной войны Андрей Никитович Дмитренко. "Я пришел, чтобы показать, что я до конца верен своей родине. В свои 90 лет с лишним рад лично присутствовать на параде в честь Дня Победы", - поделился горожанин. Он служил в морской авиации, а в послевоенное время преподавал, работал с молодежью в институте потребкооперации. К мемориалу возложил букет желтых тюльпанов как символ жизнеутверждения.

Праздничные площадки открыты во всех районах Гомеля. Концертные программы дополняет интерактив, который позволяет погрузиться в историю, немного прочувствовать атмосферу событий военных лет. В 22.00 над Гомелем одновременно в нескольких точках взмоет в небо яркий фейерверк.-0-

Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков Гомельской области