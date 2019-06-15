Эстафету "Пламя мира" встретили в Молодечно

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня "Пламя мира" II Европейских игр встретили сегодня в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

Свой путь по городу огонь II Европейских игр начал возле Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского. Пламя пронесли по местному хлебозаводу и ЗАО "Молодечномебель", затем факелоносцы прошли по главным улицам города до летнего амфитеатра.

Следующим пунктом маршрута эстафеты сегодня станет национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок", 16 июня пламя пронесут от историко-культурного комплекса "Линия Сталина" до Заславля.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото официального сайта Европейских игр