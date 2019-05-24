Эстафету "Пламя мира" встретили в Витебске

24 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Северный регион принял эстафету от Гродненской области. Первыми объектом, который посетил огонь II Европейских игр, стала кондитерская фабрика "Витьба", затем он проследовал на ООО "Марко".

Первым факелоносцем стала первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская. "Уже скоро наша страна станет местом огромного праздника - не только спортивного, но и культурного. Меня переполняет гордость, что я пронесу огонь II Европейских игр в культурной столице Беларуси Витебске", - отметила Наталья Карчевская.

Витебская область делегировала в состав сборной более 30 своих представителей. "У всех у них есть очевидный потенциал и чемпионский характер. Нет сомнения, что в Минске они выступят достойно, продемонстрируют победный настрой и своими достижениями впишут яркую страницу в историю Игр", - подчеркнул на церемонии председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Факел с огнем II Европейских игр побывал практически у всех знаковых объектов города, в том числе у городской ратуши, Свято-Успенского кафедрального собора, дома-музея Марка Шагала.

Огонь II Европейских игр по улицам Витебска пронесли люди, хорошо известные не только в городе, но и за пределами Беларуси. В их числе - именитые спортсмены, деятели культуры искусства, известные врачи и общественные деятели, лучшие представители самых различных профессий, среди которых народная артистка Беларуси Светлана Окружная, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады 1980 года Игорь Каныгин, генеральный директор СООО "Марко" заслуженный работник промышленности Беларуси Николай Мартынов, олимпийская чемпионка Ирина Кривко.

"Будучи еще в Риме, когда одним из первых зажигал огонь, не думал, что, когда привезем его в Беларусь, это будет настолько грандиозное и масштабное событие. Нас так радостно встречали. Но самое приятное, что пламя посетило мой родной Витебск", - признался олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров.

Маршрут эстафеты стартовал с площади Свободы и финишировал на площади Победы. Здесь гостей торжества ждала концертная программа.

Витебск стал третьим областным центром, в котором побывало "Пламя мира". После него эстафета отправится по региону. 25 мая огонь побывает в Полоцке у Софийского собора и Новополоцке, затем он отправится в Браслав, ландшафтный заказник "Ельня", Глубокое, Березинский заповедник, Оршу. Маршрут эстафеты проложен так, чтобы максимально продемонстрировать самобытность региона, его главные достопримечательности, природные особенности и важные объекты. Огонь II Европейских игр будет путешествовать по региону до 29 мая, затем он отправится в Могилевскую область.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Одновременно с эстафетой "Пламя мира" в Беларуси проходит пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom - международная акция "Европейские забеги". Акция направлена на помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь Беларуси на международных соревнованиях. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные Br200 тыс. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

Каждый, кто хочет помочь детям, может с 12 мая по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты при помощи любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма и Паралимпийского комитета Беларуси.-0-