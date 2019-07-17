Естественную красоту девушек и женщин покажет фотовыставка в Гомеле

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Женский портрет. Без редакторов, косметики и украшений" откроется в музее истории печати и фотографии в Гомеле 18 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель школы фотографии "За кадром" Анастасия Концевенко.

Будет представлено более 30 работ. В каждом фото передана природная красота девушек и женщин разного возраста и социального статуса. Самой младшей модели - 3 годика, самой старшей - 65 лет. Среди них - юные леди-непоседы, мамы в декрете, бизнесвумен, педагоги.

"Нам важно было показать их в естественной красоте без предрассудков, косметики или постобработки, влияний масс-медиа. Так получилось, что все наши фотографы - девушки. Это такой открытый женский взгляд на красоту", - рассказала Анастасия Концевенко. По ее словам, сегодня многие девушки пытаются быть похожими на селебритис, прибегают к лайфхакам и модным ухищрениям, несмотря на то, что все лучшее и индивидуальное им дала природа.

Сквозь призму объектива фотографы Анастасия Концевенко, Анна Босовец, Александра Никифорова, Кристина Чижик, Ирина Алесич, Елена Длинникова и Елена Гончарова сумели увидеть и передать природную нежность и красоту девочек, девушек, женщин. Черно-белые тона, в которых выполнены фото, подчеркивают яркость образов.

Тему естественной женской красоты организаторы подняли, чтобы показать уникальность и безграничное разнообразие характеров и внешности без помощи косметики. Череда фотосессий переросла в масштабный проект.

На открытии экспозиции разыграют фотосессию от любого из авторов работ с декоратором и визажистом. Для участия в розыгрыше необходимо приобрести стикер с порядковым номером. Итоги еще одного конкурса - на самую творческую фотографию, сделанную во время выставки, - подведут 10 августа.

Организаторами мероприятия выступают музей истории города Гомеля и школа фотографии "За кадром". Открытие запланировано на 17.00. Фотоэкспозиция будет доступна по 10 августа.-0-