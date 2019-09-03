Этап Кубка ADTBY в рамках акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" пройдет в Гродно

Республиканская акция "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" и проходящий в ее рамках Кубок ADTBY по джимхане состоятся 7 сентября в Гродно на площадке паркинга ТЦ "OldCity", сообщили БЕЛТА организаторы. Зрители смогут увидеть известных пилотов, которые продемонстрируют свои навыки управления автомобилем в новом направлении автоспорта – джимхане (ADTGymkhana). Заезды будут парными и одиночными. В конце мероприятия пройдут соревнования четверки полуфиналистов в парных заездах. Лучшие в полуфинальных заездах затем сойдутся в финале.
В рамках акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" сотрудники ГАИ Гродно на выделенной площадке организуют конкурсы для детей, где те смогут показать свои навыки управления велосипедом, посостязаться в знаниях Правил дорожного движения и в составлении дорожной мозаики. Организатор акции – редакция газеты "Автодайджест" – приготовил подарки детворе от партнеров мероприятия. Для всех желающих будет организована демонстрация специальных средств и служебной техники, используемой сотрудниками ГАИ.
Соревнования и акция "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" проходят при содействии УГАИ МВД Республики Беларусь. Бессменным ведущим мероприятия является один из его организаторов Анатолий Шевченко, сам в прошлом автогонщик.
Информационный партнер акции и соревнований – Белорусское телеграфное агентство.
Начало соревнований в 13:00. Вход свободный.
Подробней о соревнованиях на
Заявка для участия в соревновании размещена
Партнеры мероприятий: ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", компания "AVD Продакшн", ОАО "Машпищепрод", ОДО "ВТК Камазавто", компания "Русские шины", предприятие "Автофан".
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