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Европейская школа биотехнологов будет работать в Минске 27-31 мая

Регионы 27.05.2019 | 08:15
Фото с сайта НАН
Фото с сайта НАН

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Совет молодых ученых НАН при участии Европейской биотехнологической ассоциации проводят 27-31 мая в Минске II Европейскую школу биотехнологов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель мероприятия - содействие научному и профессиональному росту молодых ученых-биотехнологов, установление международных научных связей, привлечение признанных ученых к решению наиболее актуальных задач в области биотехнологий. В эти дни прочитают лекции ведущие профессора из Беларуси, России и стран ЕС, работающие в сфере биотехнологий. Запланированы научные дискуссии, круглые столы, посещение профильных институтов НАН Беларуси. Молодые ученые получат возможность узнать о последних достижениях фундаментальной, прикладной биотехнологии, перспективных исследованиях и разработках, а также представить коллегам и международным экспертам свои исследовательские проекты в формате постерной сессии. Планируется, что в работе II Европейской школы биотехнологов примут участие более 100 человек (лекторов и слушателей), которые прошли предварительный отбор и активно работают в области биотехнологий.

I Европейская школа биотехнологов прошла в Минске с 30 мая по 4 июня 2016 года. Договоренность о ее проведении была достигнута в декабре 2015 года во время первого Евразийского форума молодых ученых, который посетил президент Европейской биотехнологической ассоциации Мунис Дундар.-0-

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Минск, Национальная академия наук
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