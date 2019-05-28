Европейские и американские эксперты обсудят в Витебске профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете 30-31 мая состоится X Международная научно-практическая конференция "Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", сообщили БЕЛТА в вузе.

Ожидается, что в конференции примут участие представители Международного общества профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, Европейского общества по артериальной гипертензии, ведущие специалисты в области кардиологии Беларуси, России, других стран СНГ, а также США, Канады, Швеции, Норвегии и Литвы.

"В настоящее время отсутствуют единые подходы к ведению пациентов с артериальной гипертензией среди европейских и американских специалистов, поэтому одной из приоритетных задач конференции является поиск консенсуса в этом вопросе и выработка собственной стратегии", - отметили в Витебском медуниверситете.

На конференции будут представлены научные достижения в области кардиологии за последние годы. Также пройдет образовательная школа для практикующих врачей и конкурс молодых ученых, симпозиумы по коморбидной и цереброваскулярной патологии, геронтологии, аритмологии.

Организаторы форума рассчитывают, что мероприятие позволит врачам приобрести новые знания в лечении и профилактике сердечно-сосудистой патологии, что повысит эффективность лечебно-профилактических мероприятий и позволит добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.-0-