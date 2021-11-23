Европейские пункты пропуска выполнили договоренности по пропуску фур на 75%

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки европейские пункты пропуска на границе с Беларусью только на 75% выполнили двухсторонние договоренности по пропуску грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Меньше всего фур - 317 из 500 согласно пропускной способности - въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").

С оформлением европейскими контрольными службами транспорта, следующего из ЕС в Беларусь, ситуация аналогичная.

Из Евросоюза в нашу страну проследовало только 82,5% большегрузов (2829 из 3426). Наименьший показатель пропуска фур с сопредельной стороны - 244 из 500 - у пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской - "Каменный Лог").

"Белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках двухсторонних договоренностей", - подчеркнули в ГПК.

В ведомстве напомнили, что закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" обусловило увеличение нагрузки на другие пункты на польском направлении. Функционирующие польские пункты пропуска "Бобровники" и "Кукурыки" не справляются с выполнением существующих договоренностей.-0-