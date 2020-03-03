Евросоюз выделил 4,6 млн евро на строительство дороги в Каменецком районе

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе после технологического перерыва возобновились работы по модернизации участка автомобильной дороги, связывающей Брест с погранпереходом "Песчатка - Половцы", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович.

Реконструкция дороги Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши ведется за счет двух источников финансирования. Крупный инфраструктурный проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020", финансируемой Европейским союзом. Предоставлена международная техническая помощь в размере 4,6 млн евро. Из средств республиканского дорожного фонда выделены средства в размере 10% стоимости проекта.

Протяженность реконструируемого участка трассы составляет 13,3 км, из которых 9,5 км - новое строительство. Вокруг города Высокое специалисты ОАО "ДСТ №4 г.Брест" построят цементобетонную объездную дорогу, которая освободит населенный пункт от транзитного транспорта и увеличит скорость движения и пропускную способность Р16. "Объездная дорога - это прежде всего безопасность и экологичность. Почти все города в Брестской области имеют обходы. Высокое - транзитный город, ему такая дорога была крайне нужна. Поэтому, думаю, пользу от проекта ощутят не только жители приграничного региона, но и международные грузоперевозчики и туристы", - отметил Михаил Непочелович.

Модернизация дороги началась в мае прошлого года. К февралю 2020-го на объекте выполнено 40% всех видов работ. На четырехкилометровом отремонтированном участке возле деревни Плянта появилось новое асфальтобетонное покрытие, проезжая часть расширена до 8 м, нанесена новая дорожная разметка, оборудованы два остановочных павильона для пассажиров. Также отсыпан весь участок на новом направлении трассы, у реки Пульва устроены водопропускные трубы, началось возведение путепровода через железную дорогу.

Планируется, что обновленную автомобильную дорогу Р16 сдадут в эксплуатацию в октябре этого года. После реконструкции трассе будет присвоена III категория.-0-