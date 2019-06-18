Евросоюз выделит 4 млн евро на строительство инспекционно-досмотрового комплекса в "Берестовице"

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит более 4 млн евро на строительство инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Построят комплекс рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска "Берестовица" по проекту, реализуемому по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет более 4 млн евро. Уже выделен авансовый платеж в размере 1,5 млн евро.

"Применение стационарного ИДК будет способствовать сокращению времени проведения таможенного контроля и повышению безопасности на белорусско-польской границе. Проектом также предусмотрена подготовка специалистов по изучению сканограмм", - отметили в Гродненской региональной таможне. Также в рамках реализации проекта в "Берестовице" будут внедрены другие современные формы контроля.

Использование ИДК позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10-15 минут. В то время как ручной досмотр может занимать до 8 часов.

С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 600 правонарушений, общая стоимость незаконно перемещаемых товаров составила свыше Br2,7 млн. Экономическая целесообразность эксплуатации ИДК в этом году составила Br36 дохода на Br1 затрат.-0-