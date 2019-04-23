Евсеев: невозможность стать на учет нуждающихся при проживании в арендной квартире - правовой казус

23 апреля, Любань /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие возможности стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий при условии проживания в арендной квартире - это правовой казус. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, который провел сегодня личный прием граждан в Любани, передает корреспондент БЕЛТА.

Насчет постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий обратилась многодетная мама из Любани. Сейчас семья с тремя детьми проживает в арендной 3-комнатной квартире, на каждого из них приходится свыше 15 кв.м. Заявительница хотела бы получить субсидию и иметь собственное жилье. Для этого необходимо стать на учет нуждающихся, а это возможно только в том случае, если она выселится из квартиры, то есть сознательно ухудшит свои жилищные условия, и в течение 5 лет будет жить в другом жилье с меньшей площадью.

"Многодетной семье предоставили арендное жилье. В этом доме я был вместе с председателем Миноблисполкома, это чудеснейший дом, где созданы все условия для жизни, но в дальнейшем семья не может взять субсидию и строить свое жилье. Я вижу здесь правовой казус. Я подготовлю соответствующую информацию и доложу главе Администрации. Мы будем рассматривать этот вопрос в пределах своей компетенции. Думаю, такой случай в Беларуси не единичный", - отметил Игорь Евсеев.

Жилищный вопрос волновал и жительницу агрогородка Пуховичи Пуховичского района. У женщины был свой дом, его снесли для строительства многоэтажки, а ей предоставили арендную квартиру. По словам заявительницы, выкупить квартиру ей не разрешили, компенсацию не предоставили. Сейчас она хочет получить жилье в собственность, однако по закону это невозможно. Игорь Евсеев подчеркнул: он действует только в рамках законодательства и не может помочь.

Вопросы по строительству беспокоили солигорчан. Мужчины пожаловались на постоянные задержки ввода многоэтажного дома. На протяжении всего возведения объекта частная фирма постоянно нарушала договорные обязательства, поэтому строительство объекта велось медленными темпами с нарушением сроков: объект должен был быть достроен в июне 2018 года, однако в эксплуатацию его ввели только в декабре 2018 года. Жители Солигорска заявили о нецелевом использовании денег инвесторов фирмой и попросили провести проверку организации, чтобы не допустить повторения такой ситуации с другими людьми.

Игорь Евсеев подчеркнул: хорошо, что люди обращаются и предоставляют информацию о существующих проблемах. "По приемам граждан видно, сколько заявлений идет по качеству построенного жилья, срокам сдачи в эксплуатацию, так называемым фирмочкам. Президент четко обозначил: если есть у тебя своя строительная организация, штатная численность, соответствующая техника, тогда строй. Мы предоставим земельные участки по конкурсу, но только тем организациям, которые на самом деле могут делать строительные работы. Тогда будет с кого спрашивать. А тут сегодня домостроительный комбинат взыскивает с коммерческой организации средства, люди едут к представителям органов государственной власти и просят помочь. Будем реагировать", - прокомментировал он.

Сразу три человека из деревни Ступень Борисовского района пожаловались на работу пилорамы. В течение двух лет предприятие работает по соседству с заявителями. По их словам, постоянно летят опилки, день и ночь работают люди. Сотрудники МЧС выявили 25 нарушений на объекте и подали на частника в экономический суд: предписали закрыть два здания и устранить нарушения. Предприниматель снял только часть вопросов. Обратившиеся просят провести проверку предприятия. "Я переговорю с губернатором. Возможно, мы выедем вместе или я сам соберу комиссию, но обязательно изучу вопрос", - сказал Игорь Евсеев.

Четверо жителей Минского района обратились насчет строительства ЖСПК "Стриж-11" в Боровлянах. По словам заявителей, с 2012 года под строительство дома не могут выделить участок: землю уже четырежды предоставили и забрали обратно. При этом люди платили за землю, проектную документацию, но так и не смогли построиться. Свой вопрос они поднимали и во время акции "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА, которая проводилась накануне "Большого разговора" 27-28 февраля. Помощник Президента обещал взять на контроль этот вопрос.

Всего на прием к помощнику Президента записались 15 человек. Среди них как жители Любанского района, так и Минского, Солигорского, Пуховичского, Борисовского, Дзержинского. Звучали вопросы капитального ремонта дома, трудоустройства.

Игорь Евсеев также рассказал о ходе посевной в столичном регионе. "Ранние яровые зерновые посеяны, в усиленном режиме сейчас сеют кукурузу, лен. Все в рамках технологического процесса. Думаю, Минская область достойно завершит посевную кампанию", - заключил он.-0-