25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет 26 февраля прямую телефонную линию для населения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Прямая линия пройдет с 10.00 до 13.00. Задать вопросы Игорю Евсееву можно будет по телефону 8 (017) 500-41-60.

Основная цель телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов, принятие в сжатые сроки исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, которые затрагивают люди, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-