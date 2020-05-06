Ежедневно в Минске дезинфицируют около 250 автомобилей скорой помощи

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ежедневно дезинфицируют около 250 автомобилей скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В городском центре дезинфекции и стерилизации уже обработано более 7 тыс. машин. Помимо скорых полную санобработку проходят автомобили, которые доставляют медперсонал на работу и домой, а также машины частных лиц, перевозивших людей с инфекционным заболеванием.

Обрабатывают медицинский транспорт 3 бригады (6 человек). Смена для каждой длится 12 часов. Дезинфекция ведется с помощью гидропультов и генераторов-аэрозолей BURE. Ими обеззараживают двери автомобиля и салон. Процедура длится 3-5 минут. После этого выдерживается экспозиция (время, за которое антисептическое или дезинфицирующее средство уничтожит болезнетворные микроорганизмы) - не более 30 минут.

Городские поликлиники тоже дезинфицируют. Санобработку учреждений проводят ночью. Акцент делается на места общего пользования - коридоры, лифты, лестничные пролеты, санузлы, а также на терапевтические отделения, инфекционный кабинет и регистратуру.

Обрабатывается медучреждение не реже одного раза в 10 дней.-0-