Ежегодно в Гомельской области регистрируется пять-шесть агроусадеб

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ежегодно регистрируется пять-шесть агроусадеб. Всего же в регионе 161 агроусадьба, сообщил сегодня журналистам на региональном семинаре "Культурное наследие Гомельщины и возможности развития агроэкотуризма" заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес к данному виду деятельности, констатировал заместитель начальника управления, возрос и после выхода указа №365 "О развитии агроэкотуризма" (9 октября 2017 года), которым предусмотрено комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, направленное прежде всего на устранение административных барьеров. В частности, субъектам агроэкотуризма предоставлено право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, в том числе проводить юбилеи, банкеты и т.д.

По словам Павла Старосветского, в регионе наблюдается также тенденция увеличения числа посетителей агроусадеб - порядка 20-30 тыс. человек в год. "Сейчас важно уже предоставлять не просто услугу, к примеру, проживания и питания, рыбной ловли, катания на лошади, а иметь целый пакет услуг", - считает он. Поспособствует этому создание кластеров, объединяющих разнопрофильные объекты, которые сообща могут сформировать востребованный на туристическом рынке продукт.

Заместитель начальника управления подчеркнул, что развитие агроэкотуризма - это важный социальный проект, который позволяет решать в том числе и вопросы занятости населения в малых городах, районах.

На региональном семинаре сегодня представители агроэкотуризма, бизнеса, ремесленничества обсуждают вопросы развития туризма в области, пути его маркетингового продвижения, возможности и механизмы взаимодействия.-0-