Ежегодно в Гродно заменяют более 20 км тепловых сетей

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Гродно на современные предизолированные трубопроводы заменяют более 20 км тепловых сетей. Об этом сегодня журналистам сообщил директор филиала "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго" Геннадий Купраш, передает корреспондент БЕЛТА.

Для замены отслуживших свой срок труб используются так называемые предизолированные трубопроводы. Увеличение протяженности тепловых сетей в таком исполнении позволяет значительно повысить их надежность, экономичность, а также снизить потери и затраты на эксплуатацию. К слову, суммарная протяженность трубопроводов тепловых сетей на балансе филиала "Гродненские тепловые сети" составляет более 583 км, из них 336 км (около 58%) - это предизолированные трубопроводы.

"В последние пять лет эта работа проводится особенно динамично. В среднем ежегодно меняется более 20 км трубопроводов", - отметил Геннадий Купраш. В 2020 году, в частности, было заменено более 24 км трубопроводов, в планах на 2021 год - замена около 20 км труб. К концу сентября годовое задание будет выполнено.

"Но мы не останавливается на этом. Имеются дополнительные финансы, что позволит нам продолжить работы по замене и в отопительный период. Сразу успокою жителей города: теплоснабжение потребителей в связи с переукладкой сетей нарушаться не будет. До начала работ будет смонтирована временная сеть теплоснабжения", - отметил Геннадий Купраш. Он подчеркнул, что все работы проводят для повышения надежности работы тепловых сетей.

Также на ПИ-трубопроводах внедрена автоматизированная система контроля. Она в режиме реального времени позволяет работникам отслеживать целостность ПИ-трубопровода. В частности, автоматически определяется увлажнение изоляции на участках тепловых трубопроводов. При возникновении каких-либо нештатных ситуаций система выдает предупреждение и сообщает об инциденте диспетчеру с указанием точного месторасположения проблемного участка.

Техническое перевооружение, внедрение автоматики на различных этапах, реконструкция сетей позволяет не просто повысить надежность работы тепловых сетей, но и комфорт жителей города. В том числе, например, серьезно сократить сроки сезонного летнего отключения горячей воды. В этом году, к слову, потребителей к горячему водоснабжению подключали на несколько суток ранее намеченных сроков.

Отопительный сезон в Гродно уже стартовал. С 20 сентября в режиме протапливания - детские сады, школы и объекты здравоохранения. В межсезонье в Гродно провели более 70 мероприятий, связанных с подготовкой оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений к отопительному периоду. Все они завершены в запланированные сроки.-0-