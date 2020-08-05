Фабрика "8 Марта" может получить поддержку через инновационный фонд

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "8 Марта" может получить поддержку через инновационный фонд. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Эпидемиологическая ситуация в мире сказалась и на работе фабрики. Варианты поддержки производителя трикотажа рассматриваются на уровне правительства. Область также не оставляет без внимания положение дел на фабрике, заверил губернатор. "Думаю, все видят, сколько средств дополнительно направляется сейчас в сферу здравоохранения. В числе важных задач также экономическое оздоровление некоторых сельскохозяйственных предприятий. Кроме этого, мы строим социальные объекты: только открыли современную поликлинику в Гомеле, завершаем строительство школы в 21-м микрорайоне. В следующем году начнем возводить школу в другом микрорайоне-новострое, а также корпус больницы скорой медицинской помощи. Поэтому финансирование других отраслей в этом году менее объемное. Однако есть возможность поддержки промышленных предприятий через инновационный фонд. Для этого важно проработать тему внедрения новаций", - пояснил Геннадий Соловей. Вместе с тем, по его словам, на разных уровнях просчитываются варианты, как снизить финансовую нагрузку на фабрику, позволив аккумулировать оборотные средства на приобретение сырья и дальнейшее развитие.

Актуален для коллектива "8 Марта" также вопрос назначения нового руководителя. Геннадий Соловей подчеркнул: эта тема сейчас активно прорабатывается с концерном "Беллегпром". Определены две кандидатуры, одна из них будет согласована на следующей неделе. "Нам нужен чистоплотный руководитель, который будет уважать людей, просматривать развитие предприятия на несколько шагов вперед", - подчеркнул председатель облисполкома.

Геннадий Соловей поблагодарил работников фабрики за оперативность в решении задачи по пошиву защитных масок и костюмов в период подъема заболеваемости. "Отнеслись ответственно. Благодаря вам и другим предприятиям, которые наладили производство средств индивидуальной защиты, не пришлось искать резервы в других регионах", - сказал губернатор.

Открытое акционерное общество "8 Марта" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси, специализируется на изготовлении трикотажных и чулочно-носочных изделий. Производство включает пять основных стадий технологического процесса: вязание, крашение, отделка, раскрой и пошив. Ежегодно на предприятии разрабатывают и внедряют 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.-0-