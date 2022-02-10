"Фабрика впечатлений" концерна "Беллегпром" и профсоюза "Белпрофмаш" стартовала в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "FASHION-иллюстрации" в Национальной библиотеке, мастер-класс с созданием модного скетча, экскурсия по закулисью Большого театра и балет "Лебединое озеро" - "Беллегпром" и профсоюз "Белпрофмаш" в день 30-летия концерна дали старт проекту "Фабрика впечатлений". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Первое мероприятие "Фабрики впечатлений" собрало творческое сообщество предприятий легкой промышленности - художников, дизайнеров, конструкторов.

Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина, приветствуя участников мероприятия, отметила: для того, чтобы создавать красоту нужно подпитываться впечатлениями. "С помощью проекта "Фабрика впечатлений" мы хотим подарить нашим работникам такие необходимые в работе эмоции. Хотим впечатлять и историей Беларуси, и ценностями нашего народа, и достопримечательностями. Поэтому проект, реализуемый в юбилейный для концерна год и посвященный Году исторической памяти, будет насыщен разными мероприятиями - зрелищными, культурными, спортивными, образовательными", - рассказала она.

Фото пресс-службы "Беллегпрома"

Председатель профсоюза "Белпрофмаш" Валерий Курсевич подчеркнул: "Легкая промышленность начинается с вас - с творческих людей, со смелых идей и креатива. Пусть сегодняшнее мероприятие вдохновит вас на новые проекты, а мы с удовольствием будем носить результаты вашей работы".

Своими впечатлениями также поделилась руководитель дизайн-центра "Камволь" Эльвира Жвикова. "Это потрясающий проект! Как же это классно - провести день в профессиональной среде, наполненный яркими эмоциями и новыми впечатлениями. Вспомнить уроки fashion-графики и с замиранием сердца ходить по закулисью Большого", - сказала она.

"Говорят, что мечты должны сбываться. И этот день наступил. Невероятно познавательный и увлекательный подарок получил творческий коллектив "Беллегпрома" в его 30-летний юбилей. Спасибо огромное за этот день председателю концерна Татьяне Лугиной и организатору данного мероприятия - пресс-секретарю Марине Васькевич", - сказал ведущий художник-модельер "Світанка" Михаил Мытник.

Проект "Фабрика впечатлений" предусматривает проведение целого ряда образовательных, зрелищных, культурно-массовых, спортивных мероприятий для разных категорий сотрудников предприятий отрасли - дизайнеров и художников, маркетологов и высшего менеджмента, молодых специалистов и заслуженных работников. "Реализуемый в Год исторической памяти проект позволит консолидировать работников предприятий и организаций "Беллегпрома" на основе воспитания духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма и сопричастности в общественно значимой деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-