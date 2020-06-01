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01 июня 2020, 12:12

Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей

1 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Международный день защиты детей организовали для воспитанников Детского дома Витебска показательные выступления, передает корреспондент БЕЛТА.

Солдаты разведывательной роты показали детям элементы рукопашного боя. Также они разбивали куски бетона и дерева, выполняли эффектные прыжки в воздухе, организовали небольшое фаер-шоу. А еще солдаты продемонстрировали несколько упражнений на турниках. Подростки в ответ показали, на что они способны.

Малыши на все смотрели с удивлением, ребята постарше снимали происходящее на телефон и спорили, прочный ли был шифер, который разбил десантник в прыжке. "Очень круто! Особенно понравились приемы рукопашного боя", - поделился Игорь.

Военнослужащие разведроты традиционно проводят показательные выступления 2 августа в своей бригаде. Сегодня же была совсем другая атмосфера. "Дети - самый благодарный зритель. Поэтому в этот день хотелось сделать ребятам приятное. Думаю, им понравилось", - отметил десантник Владимир Рябинин.

После окончания шоу подростки смогли сделать селфи с военнослужащими. В конце мероприятия десантники угостили ребят тортами.

Детский дом Витебска был организован в 1946 году. В учреждении созданы условия для жизни и учебы, здесь есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок с физиокабинетом, бассейн, библиотека, театральная студия. Сегодня здесь проживают 70 ребят в возрасте от 3 до 18 лет.-0-

Фото Александра Хитрова

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