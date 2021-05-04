Факты завышения цен выявлены в 40 торговых объектах Могилевской области

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты завышения цен на социально значимые товары выявлены в 40 торговых объектах Могилевской области, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Работники Комитета государственного контроля Могилевской области провели мониторинг в 63 торговых объектах. Во время проверки факты завышения цен выявили в 40 магазинах Могилева и Бобруйска, Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов. Установлено превышение торговых надбавок на 365 наименований социально значимых товаров. Чаще всего цены были завышены на молочную продукцию, детское питание, колбасные и макаронные изделия. Меры по устранению выявленных нарушений приняты.

Кроме этого, КГК Могилевской области во взаимодействии с другими государственными органами проводит мониторинг стоимости лекарств. Следует отметить, что аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен, однако некоторые из них допускают нарушения лицензионных требований по наличию в аптеках обязательного перечня лекарственных средств. В соответствии с выданными контролерами рекомендациями аптечные сети устраняют выявленные недостатки.-0-