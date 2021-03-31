Фальсификат полоцкого сливочного масла обнаружили в Могилеве

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фальсификат полоцкого сливочного масла обнаружили у одного из индивидуальных предпринимателей в Могилеве. Данная продукция была ввезена в Беларусь с территории Российской Федерации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В результате проверки специалисты областной инспекции выявили в продаже опасную продукцию: согласно маркировке, масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское" с товарным знаком "Молочное раздолье", массовая доля жира 72,5%, высший сорт. Изготовитель ОАО "Полоцкий молочный комбинат" (Республика Беларусь, Витебская область, город Полоцк).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" по определению понятия "сладкосливочное масло", СТБ 1890-2017 "Масло из коровьего молока. Общие технические условия" по наличию стеринов растительного происхождения в жировой фазе продукта - продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается.

"В соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013 сладкосливочное масло может изготавливаться только из пастеризованных сливок. Также были обнаружены нарушения в части маркировки пищевой продукции. Также найдены несоответствия ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" по предоставлению недостоверной и вводящей в заблуждение потребителя информации о наименовании продукции - в маркировке продукции указано "масло сладкосливочное", фактически продукция не идентифицируется с наименованием", - отметили специалисты.

В маркировке данного изделия было указано два срока годности продукции при различных условиях хранения, что не позволяет потребителю определить, при каких именно условиях хранения из перечисленных на упаковке хранилась продукция с даты ее изготовления, что вводит человека в заблуждение.

Как отметили специалисты ОАО "Полоцкий молочный комбинат", с августа 2018 года масла сливочные, в том числе масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, высший сорт, изготавливаются под товарным знаком "Сафiйка". Дата изготовления наносится с помощью каплеструйного маркератора с указанием режима хранения масла - в проверяемом продукте дата изготовления нанесена тиснением.

Кроме этого, в маркировке проверяемого продукта имеется ряд отличий от маркировки предприятия-изготовителя. Неверно указаны индекс в адресе изготовителя, штриховой идентификационный код, технические нормативные правовые акты, по которым выпускается продукция, номер телефона, по которому ОАО "Полоцкий молочный комбинат" принимает претензии.

Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта запретили индивидуальному предпринимателю реализацию указанной продукции.-0-