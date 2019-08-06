"Фариновская марка" собирает друзей в Полоцком районе

6 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздник "Фариновская марка" для людей всех возрастов пройдет в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Мероприятие состоится 10 августа в деревне Фариново с населением около 3 тыс. человек. Open air включает целый ряд блоков, ориентированных на разновозрастные категории, а потому пользуется неизменной популярностью как у местных жителей, так и гостей населенного пункта.

Концерт "Живи и процветай, любимый край!" откроет праздник. А далее каждый с легкостью сможет найти развлечение на собственный вкус. Любителей спорта и здорового образа жизни ждет на старт эстафета "Бего-вело-компот". К участию в ней приглашаются все желающие, главное прихватить с собой самокат, велосипед или ролики. В супер-конкурсе "Та самая бабушка" будут состязаться самые эрудированные, спортивные, стильные, музыкальные и творческие дамы деревни Фариново категории 50+. Конкурсанткам предстоит на скорость разгадывать кроссворды, продемонстрировать умение пользоваться интернетом и преодолеть ряд других испытаний, по итогам которых жюри определит и наградит главную победительницу. Методом народного голосования гости праздника выберут "Золотой голос Фариново" из десятки участников музыкального состязания. Конкурсанты исполнят по одной любой на их выбор композиции, а голосование пройдет сразу после выступлений в открытом формате. Регистрироваться на эти конкурсы необходимо заранее, предупреждают организаторы.

Много веселья ожидает и молодежь: им на празднике предложат проверить свои силы и молодецкую удаль в состязании "Керлинг с тазиками" и пройти полосу препятствий. Блок забавных эстафет и конкурсов для родителей с детьми готовит Фариновский ясли-сад.

Завершится праздник вечеринкой "В стиле Холли" и дискотекой.-0-