Фармпредприятие "Новалок" в Скиделе выйдет на полную мощность в 2021 году

14 сентября, Скидель /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-индийское фармпредприятие ООО "Новалок" планирует выйти на полную мощность в 2021 году. Сегодня предприятие посетил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместное фармацевтическое предприятие ООО "Новалок" разместилось на площадях предприятия РУП "Белмедпрепараты" в Скиделе. "Это хороший пример прямых иностранных инвестиций в экспортно ориентированный проект. Основным рынком для выпускаемых тут твердых лекарственных форм будет не только Беларусь, но и Россия", - отметил Владимир Караник. Сейчас на предприятии завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Установлено здесь и современное оборудование. Выпущены опытно-промышленные партии продукции.

Выпускать здесь планируют препараты для лечения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, а также другие востребованные на рынке Беларуси и России лекарства. Всего к локализации обсуждаются более 15 позиций. Однако производство лекарственных средств подразумевает определенные процедуры безопасности, в том числе получение сертификата надлежащей клинической практики, регистрация продукции.

"Из-за пандемии, нарушения коммуникации этот процесс несколько затянулся. Сейчас мяч на стороне индийской стороны. Мы ждем от них все необходимые документы. Также согласовали дальнейшие шаги по запуску производства", - отметил Владимир Караник. Все процедуры завершить планируется к октябрю, а в конце года завод сможет начать отправку продукции на экспорт с выходом на полную мощность в 2021 году.

Владимир Караник подчеркнул значимость предприятия для региона - это 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Ожидается, что выручка от экспорта предприятия с выходом его на проектную мощность составит около $15 млн в год.

Фармацевтическая отрасль в регионе будет развиваться и дальше. Есть планы по наращиванию производства на площадках РУП "Белмедпрепараты" в Скиделе и Лиде. Для этого есть все необходимое, в том числе и высокопрофессиональные кадры. "Фармацевтический рынок - высокомаржинальный. И предприятия региона должны присутствовать на нем более активно", - подчеркнул Владимир Караник.-0-

Фото Леонида Щеглова