Фасад каплицы рода Ожешко в Дрогичинском районе отреставрируют в этом году

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фасад каплицы-усыпальницы рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района отреставрируют в этом году, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

На историческом здании в прошлом году восстановили свод крыши и кровлю, фронтон и боковые башенки с аутентичными коваными крестами, установлен громоотвод. Работы на каплице-усыпальнице в этом году будут продолжены. "Рассчитываем, что на эти цели будет израсходовано около Br600 тыс. Половина суммы будет выделена из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, остальные деньги - из районного бюджета. Запланированы работы по фасаду здания: восстановление утраченных элементов кирпича, оштукатуривание поверхности", - отметила Инна Проневич.

Благоустраивают и парковый комплекс. Порядок местные жители наводят во время экологических акций. В частности, там планируется провести субботник.

"Интерес туристов очень вырос, особенно это заметно по социальным сетям. Видя изменения, люди стали чаще посещать каплицу. Приезжают погулять в выходные, заезжают в будни, во второй половине дня. Думаю, интерес будет гораздо большим, когда снимем строительные леса и внешний вид каплицы откроется во всей красе. Главное, чтобы финансирование не прекращалось", - сказала собеседница.

Неоготическая каплица является историко-культурной ценностью II категории, это часть усадебно-паркового ансамбля XIX века. Ее построили в 1839-1949 годах. В склепе были захоронены несколько представителей рода Ожешко, останки которых обнаружили во время археологических раскопок в 2009 году. Тогда же были найдены детали интерьера, деревянные и гипсовые статуи, бронзовое литье, фрагмент слуцкого пояса и другие артефакты.-0-