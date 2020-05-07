Фейерверк в День Победы минчане смогут увидеть в 8 точках города

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиротехническое шоу 9 мая жители столицы смогут наблюдать в восьми точках Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Огненное шоу под специальное музыкальное сопровождение будет хорошо видно в районе площади Победы, стелы "Минск - город-герой", площадки у "Чижовка-Арены", гостиницы "Беларусь", столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.
Минчанам, которые имеют возможность наблюдать праздничные залпы из окон собственной квартиры, рекомендуют для полного эффекта присутствия включить одну из радиостанций, где будут транслировать треки, сопровождающие фейерверк. Это "Пилот-FM", "Радио Минск", "Душевное радио" и "Минская волна".
Фейерверки появятся в небе в 23.15. Шоу продлится 7 минут.-0-