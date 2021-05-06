Фейерверк в День Победы состоится в 5 точках Минска

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейерверк в День Победы минчане смогут увидеть в пяти точках города, сообщила сегодня журналистам начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Екатерина Усова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году фейерверк запланирован на территории города Минска в пяти точках. Он начнется в 23.00. Основной точкой станет парк имени Янки Купалы. Фейерверк прозвучит как финальный аккорд большого гала-концерта на площади Победы. Также фейерверки будут организованы в парках имени Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды и у культурно-спортивного комплекса "Чижовка-Арена", - рассказала Екатерина Усова.

Подготовлено специальное музыкальное сопровождение. Как ожидается, фейерверк продлится порядка 10 минут.

Как добавила консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович, одновременно праздничные фейерверки и салюты состоятся во всех областных центрах республики.-0-